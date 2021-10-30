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金山華埠哈囉餵同樂日 贏獎金、領折扣券

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山華埠第7屆華埠哈囉餵同樂日，從上午11時至下午3時，節目豐富（記者李怡／攝影）
舊金山華埠第7屆華埠哈囉餵同樂日，從上午11時至下午3時，節目豐富（記者李怡／攝影）

舊金山華埠青年中心（CYC）也將於10月30日周六上午11點鐘在天后廟街舉辦第7屆華埠哈囉餵同樂日，及金山灣區藝術家作品聯展新聞發布會，期待豐富亞裔社區文化，促進藝術交流，振興華埠，推動經濟復甦。

CYC總監溫靜婷介紹，華埠哈囉餵同樂日節目豐富，從上午11時至下午3時，有老師現場教繪畫、趣味快照、南瓜園尋寶、挑戰障礙遊戲，以及海報設計、畫臉、有獎遊戲等攤位。所有參與者，均有機會贏取25元至100元不等的獎金。此外還會派發消費折扣券，到華埠40多家餐飲店消費獲得優惠。

金山降雨降溫 

根據美國國家氣象局的數據，預計舊金山灣區沿海地區和內陸地區周六白天的氣溫將在60多度，到周日晚些時候將降至50多度。周日深夜灣區有50%到60%的概率會下小雨。

北灣降雨總量可能約為0.3英寸，東灣和舊金山的降雨總量可能為0.1至0.2英寸，南灣幾乎沒有降雨。另據預測，另一輪降雨可能會在下周三或四到來。

對於盛裝打扮準備出席萬聖節派對的家長和小朋友們，或許可以提前做好應對降溫和小雨的準備。因稍有變化的天氣是在周日深夜發生，整體還不會破壞「不給糖就搗蛋」的節日氣氛。

華埠 灣區 舊金山

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