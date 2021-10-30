深秋矽谷闔家遊 專家帶你造訪南瓜農場

矽谷各大農場也紛紛開放讓家庭付費參觀農場、撿南瓜、搭小火車。（記者江碩涵／攝影）

時序早已進入秋天，近日灣區 受到大氣河影響，連下了好幾場雨，更是秋意濃。每到秋天，北加矽谷最著名的活動就是「Pumpkin Patch」（撿南瓜），各大農場也紛紛開放讓家庭付費參觀農場、撿南瓜、搭小火車，尤其前幾周艷陽高照，南瓜農場人潮洶湧，彷彿疫情 已不存在。

灣區華人 Stacy表示，去年受到疫情影響，全家都不敢出門，因此錯過了撿南瓜活動，今年終於踏出家門去農場玩，沒想到農場所有東西都變貴了，例如以前搭一次小火車只要5元，現在卻要7元，以前買套票一張只要20元可以無限搭乘，現在變成每個設施只能玩一次，要27元，所有的設施費用都變貴。

華人馬兆先說，他們已經連續五年去同個農場撿南瓜，去年疫情時人最少，沒想到今年遇到報復性出遊，整個南瓜農場到處都是人，應該是他們去過人最多的一次。

不過前幾個周末天氣好，加上農場剛開放，人數較多，隨著時序已進入深秋，加上下過雨，預期造訪農場的人數應該不會像前幾周一樣「洶湧」，農場只開放到10月底，也是秋季闔家出遊的最後時刻。

專家帶你看北加幾大農場遊樂攻略：

●Spina farm - Pumpkin patch

周間免費，周末一個家庭$10

離南灣半小時車程，最受大人小孩歡迎的Spina，有坐車遊覽、還有小朋友限定小車拖拉機、玉米迷宮。越靠近萬聖節人潮越多，及早前往。

地址：8820 Santa Teresa Blvd, San Jose, CA 95141

網站：https://www.spinafarmspumpkinpatch.com/

●Lemon farm-Pumkin patch

票價：小孩$25-$30

成人$15(包含停車費)

安排一場半月灣之旅，先到Lemon farm遊玩，再去海港吃海鮮看海。農場除了Pumpkin patch，還有騎小馬看小動物，非常適合小孩子，分上下午場，每場限定人數。

地址：12320 San Mateo Rd, Half Moon Bay, CA 94019

網站：https://www.lemosfarm.com/

●Queen - Pumpkin patch

票價：每人$4，設施各別計費

如果不想跑太遠，位在Saratoga的Queen Pumpkin patch也是個好選擇，場地雖小，擺飾卻很可愛，隨處都好拍照，還有各種小孩可以玩的設施。

地址：12985 Saratoga Ave, Saratoga, CA 95070

網站：https://m.facebook.com/240901762624639/

●Three Nunns Farm - Pumkin patch

可以在南瓜田裡採南瓜，適合喜歡看車子或是坐車的小朋友，可以搭車遊覽南瓜園、玉米田迷宮。

地址：550 Walnut Blvd, Brentwood, CA 94513

網站：http://threenunns.com/

■Skyline chestnut(今年尚未開放)

秋天撿栗子囉！鄰近灣區的Skyline是最佳首選，別忘了穿厚底鞋、厚手套去撿栗子，因產況每日不同，出發前查詢農場的官方臉書。

*目前尚未通知開放

*無入場費，以撿拾的栗子秤重販售。

網站：http://skylinechestnuts.com/