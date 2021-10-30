推生動學習 北加中文學校聯合會辦說故事比賽

參會代表都身著古裝、精心打扮，啟發參賽的小朋友在講故事時可以打扮成古人的樣子，讓故事生動。（記者王子涵╱攝影）

為培養兒童語言學習能力，推動正體漢字文化，由北加州 中文學校聯合會主辦、中華民國僑委會贊助的「說故事，講寓意」比賽將於11月21日下午4時在南灣華僑文化中心舉辦。

會長李亭儀表示，這次活動是為了激發小朋友的語言發揮，無論孩子是講母語還是第二語言都可以參加，重要的是參與。

東方寓言或西方童話故事都可以成為故事的取材，中文學校聯合會希望，孩子可以通過了解故事的來源、典故及其發展和變化，結合個人感受和創意，來述說演繹。聯合會鼓勵同學、家人一起互動，並可以一起學習，讓中文學習更有深度，更生動有趣。

金山灣區華僑文教服務中心副主任徐廣梅表示，本次活動也是為了擴大正體漢字的運用範疇，以及推廣具有台灣 特色的傳統文化。徐廣梅說：「在僑務委員會的指導之下，近幾年來我們聯合海外僑團、僑校組織了很多宣揚正體漢字的系列活動。」

徐廣梅表示，通過舉辦多元化、趣味化的活動，我們希望僑社的第二代、第三代以及主流社會的外國朋友們可以多多來認識和接觸漢字之美。

本次比賽共分為五個組別，包括幼童組、兒童組、初中組、高中組、團體組。每組報名時間為2分30秒至3分鐘。

活動組長李娜亞與其他參加記者會的代表都身著古裝、精心打扮，目的就是為了啟發參賽的小朋友，在講故事時可以打扮成古人的樣子，這樣會讓故事變得很生動。

李亭儀說：「我們鼓勵小朋友開發他們的想像力，用他們自己的方式講述故事，並在最後帶出故事的寓意。」

本次比賽還特意增加了網路投票 的環節。李亭儀希望有更多的家庭關注這次比賽，關注孩子們的表演。

根據主辦方的介紹，評審標準為肢體神態及表達技巧（25%）、創意（25%）、主題明確（25%）、發音語調（20%）和時間控制（5%）。

李亭儀表示，本次活動下調了對發音語調要求，提高了對表演得分的比重。「我們不希望參賽的小朋友和家長覺得講中文有關卡。我們要鼓勵他們融入進來，認同他們有創意的部分。」