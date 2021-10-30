我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦副主任：統一後 台灣財政收入可用於改善民生

FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

好市多擬西聖荷西開新店 居民憂影響交通

記者王子涵╱聖荷西報導
好市多計畫在西聖荷西新開一家大型超市。（好市多官網截圖）
好市多計畫在西聖荷西新開一家大型超市。（好市多官網截圖）

美國第一大連鎖會員制超市好市多（Costco）計畫在西聖荷西新開一家大型門市。聖荷西副市長瓊斯（Chappie Jones）日前在政府月度通訊紀錄中首次提及該消息。

「好市多對Westgate West購物中心的西北角區域感興趣，」瓊斯說，「他們計畫在那裡建造超過16萬平方呎的現代倉儲建築。」

「這個地區已經空置了相當長的一段時間了，」瓊斯說，「我們很期待看到這片區域得到振興。我們會確保在任何正式計畫批准前會聽取當地社區的意見。」

居住在Westgate West附近的居民對好市多的到來表示擔憂。有居民表示，若建成好市多，社區的交通將會受到影響。「雖然附近居民普遍支持好市多入駐當地社區，但我們要求在任何開發計畫得到批准之前，要確保社區交通不會變得十分擁擠。」居民鮑利格（Marc Pawliger）說。

目前購物中心西北角的建築和空地歸一家私人建築公司所有。這家公司在西海岸共運營超過50家購物中心。

鮑利格表示，為了盡量減少社區在未來可能的交通困難，一些居民希望市政府可以切斷Country Lane區與超市的道路聯繫，這將有助於減少超市在進貨時，貨車對當地居民的影響。

鮑利格強調，居民都十分贊成好市多對這片荒廢區域的改造，他們只是想避免交通上的麻煩。

「很高興能看到好市多願意投資我們的社區。」聖荷西經濟發展部主任克萊因（Nanci Klein）說。「我們與好市多有著良好的關係。」

根據好市多網站數據顯示，好市多目前在聖他克拉拉縣共經營8家大型超市，其中聖荷西有5家，山景城一家，聖他克拉拉市一家和桑尼維爾一家。

克萊因表示，在西聖荷西地區建造新的好市多超市可以產生大量的經濟活動，並增加城市的財政收入。

克萊因說：「好市多對顧客有著友好的服務態度，並可以提供大量工作機會和福利給當地居民。」她表示，這將是造福該地區的一個偉大的企業。

好市多 聖荷西 美國

上一則

深秋矽谷闔家遊 專家帶你造訪南瓜農場

下一則

矽谷企業2華裔主管 涉詐欺收回扣

延伸閱讀

2026世界杯有望到南灣 FIFA官員周末參觀李維體育場

2026世界杯有望到南灣 FIFA官員周末參觀李維體育場
矽谷購物名街迎萬聖節 特斯拉送小朋友繪本

矽谷購物名街迎萬聖節 特斯拉送小朋友繪本
遊民營地逾200個 聖荷西明年春天前擬清理

遊民營地逾200個 聖荷西明年春天前擬清理
兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了

兒童低劑量疫苗將批准 聖荷西聖他克拉拉縣準備好了
灣區捷運聖荷西延長線成本 估增至91億元

灣區捷運聖荷西延長線成本 估增至91億元

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
民眾報案的軟件Citizen上的案發現場截圖。（取自Citizen）

金山亞裔婆婆市中心遇襲 好心人相助卻被砍傷

2021-10-28 00:38
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16
整個灣區24日遭到強風暴雨襲擊。圖為聖拉菲道路被淹，只有一個消防龍頭露出水面。(Getty Images)

大氣河流來襲 灣區暴風雨 聖馬刁縣防洪疏散

2021-10-25 02:20

超人氣

更多 >
紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光

紐約法拉盛涉殺情夫 女嫌拒捕畫面曝光
紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過

紐約律師考試放榜 日本公主丈夫沒通過
攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反

攜帶3萬現金在機場遭沒收 失業男子獲得平反
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石

200萬英鎊差點進垃圾桶 英老婦清自宅找到34克拉鑽石