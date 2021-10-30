好市多擬西聖荷西開新店 居民憂影響交通

好市多計畫在西聖荷西新開一家大型超市。（好市多官網截圖）

美國 第一大連鎖會員制超市好市多 （Costco）計畫在西聖荷西 新開一家大型門市。聖荷西副市長瓊斯（Chappie Jones）日前在政府月度通訊紀錄中首次提及該消息。

「好市多對Westgate West購物中心的西北角區域感興趣，」瓊斯說，「他們計畫在那裡建造超過16萬平方呎的現代倉儲建築。」

「這個地區已經空置了相當長的一段時間了，」瓊斯說，「我們很期待看到這片區域得到振興。我們會確保在任何正式計畫批准前會聽取當地社區的意見。」

居住在Westgate West附近的居民對好市多的到來表示擔憂。有居民表示，若建成好市多，社區的交通將會受到影響。「雖然附近居民普遍支持好市多入駐當地社區，但我們要求在任何開發計畫得到批准之前，要確保社區交通不會變得十分擁擠。」居民鮑利格（Marc Pawliger）說。

目前購物中心西北角的建築和空地歸一家私人建築公司所有。這家公司在西海岸共運營超過50家購物中心。

鮑利格表示，為了盡量減少社區在未來可能的交通困難，一些居民希望市政府可以切斷Country Lane區與超市的道路聯繫，這將有助於減少超市在進貨時，貨車對當地居民的影響。

鮑利格強調，居民都十分贊成好市多對這片荒廢區域的改造，他們只是想避免交通上的麻煩。

「很高興能看到好市多願意投資我們的社區。」聖荷西經濟發展部主任克萊因（Nanci Klein）說。「我們與好市多有著良好的關係。」

根據好市多網站數據顯示，好市多目前在聖他克拉拉縣共經營8家大型超市，其中聖荷西有5家，山景城一家，聖他克拉拉市一家和桑尼維爾一家。

克萊因表示，在西聖荷西地區建造新的好市多超市可以產生大量的經濟活動，並增加城市的財政收入。

克萊因說：「好市多對顧客有著友好的服務態度，並可以提供大量工作機會和福利給當地居民。」她表示，這將是造福該地區的一個偉大的企業。