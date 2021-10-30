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矽谷企業2華裔主管 涉詐欺收回扣

編譯組／聖荷西29日電
兩名前矽谷華裔高管被指控通過回扣詐騙科技公司。 （美聯社）
兩名前矽谷華裔高管被指控通過回扣詐騙科技公司。 （美聯社）

聯邦代理檢察官辛茲（Stephanie M. Hinds）和聯邦調查局特別主管菲爾（Craig D. Fair）29日宣布，曾在矽谷一家著名技術公司擔任高管的趙凱文（音譯，Kevin Chao）和施理查（音譯，Richard Sze）當天被逮捕，並分別在聯邦刑事訴訟中被指控通過回扣計畫，密謀實施欺騙其技術公司的誠實服務電信欺詐(honest services wire fraud)和洗錢行為。趙凱文在起訴書中還被指控犯有實質性電信欺詐(substantive wire fraud)和誠實服務電信欺詐。 

根據當天解封的聯邦起訴書，62歲來自山景城的趙凱文和54歲來自薩拉度加的施理查，均受雇於「1號公司」 （Company-1） 。該公司被認為是工業自動化和數字化轉型的全球領導者，為客戶提供硬體和軟體產品、解決方案和服務。趙升任為全球業務總監，施成為軟件工程的經理。施直接向趙報告工作

起訴書描述，趙和施策畫了一個回扣計畫，將軟件開發工作從「1號公司」引向新的軟件開發公司，並向「1號公司」提交了誇大或虛假的軟件開發工作的發票。趙和施授權或以其他方式使「1號公司」支付這些發票，所支付的資金通過一家完全由趙和施控制、名為Mooteec的加州有限責任公司流向了趙和施的銀行帳戶。根據起訴書，Mooteec似乎是一個空殼公司，旨在隱藏和轉移回扣資金。  

訴狀稱，「1號公司」向新的軟體公司支付了3000多萬元，存入了軟體公司的銀行帳戶。從2016年到2020年初，近1700萬元從新軟件公司的銀行帳戶存入Mooteec帳戶，其中超過540萬元被匯入趙的帳戶，超過130萬美元被匯入施的帳戶。

趙和施定於29日下午在聖荷西聯邦地方法院首次出庭，面對他們各自的刑事指控。  

如果被判犯有電訊欺詐、誠實服務電訊欺詐或陰謀實施電訊欺詐，每項罪名的最高刑罰是20年監禁和25萬元的罰款，或總收益或總損失的兩倍；如果被判犯有洗錢罪，每名被告將面臨最高20年的監禁和50萬元或所涉財產價值兩倍的罰款。

該案件由美國加州北區檢察官辦公室的公司和證券欺詐科負責起訴，並由該辦公室的資產沒收部門負責沒收。這次起訴是聯邦調查局調查的結果。

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