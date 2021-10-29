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屋崙聯合學區 年滿12歲明年元旦前須接種疫苗

編譯組／屋崙28日電
屋崙聯合學區要求年滿12歲學生必須在明年1月1日前接種新冠疫苗。（Getty Images）
屋崙聯合學區要求年滿12歲學生必須在明年1月1日前接種新冠疫苗。（Getty Images）

儘管聯邦還未全面授權12歲以上兒童新冠疫苗的使用，但屋崙聯合學區（Oakland Unified）宣布，將要求年滿12歲的學生在明年1月1日前接種疫苗。

屋崙學區27日以四比三的票數通過了三個選項中最嚴格的政策，否決了只要求參加課外活動的學生接種疫苗，以及不強制學生接種疫苗兩個選項。學區指出，這項強制令將對低疫苗接種率的群體造成最大影響，包括非裔、西語裔和多重族裔的學生，這些學生當中可能有很多人未來無法到校上課。

在屋崙學區做出這項決定前，灣區的比德蒙（Piedmont）學區和南加州的洛杉磯與聖地牙哥學區已宣布了相同的決定。

反對這項政策的三位屋崙學區委員包括會長岡薩雷茲（Shanti Gonzales）、委員赫欽森（Mike Hutchinson）和吳艾米（Aimee Eng，音譯）。學區副會長戴維斯（Sam Davis）說：「正反雙方都很擔心，這項政策可能導致學生輟學。不過，我非常擔心學生可能把病毒帶回家傳染給家人，同時擔心冬季病例會再度激增。」

儘管沒有官方數據顯示屋崙學區學生的疫苗接種率，但學區官員表示，他們有77%的學生已至少接種一劑疫苗。

屋崙學區表示，這項疫苗強制令只適用於年滿12歲的學生，12歲以下的學生目前不受限，但不排除在5到11歲兒童使用的新冠疫苗獲得批准後，將強制令擴大到12歲以下學生。專家表示，供5到11歲兒童使用的新冠疫苗最快會在下周獲得批准，但有健康和宗教理由的學生可以申請豁免。

舊金山加大流行病學家盧瑟福（George Rutherford）表示，他支持這項強制令，稱這項命令是合理的選擇，但質疑以個人信仰理由得到豁免，他說：「這可能是讓這項命令獲得通過必須付出的代價」。

比德蒙學區規定，年滿12歲的學生必須在11月17日前接種疫苗，不得以個人信仰要求豁免，12歲以下學生在疫苗獲得全面批准後，有八周的時間可以接種疫苗。海沃（Hayward）學區也要求學生必須在12月17日前接種疫苗，或每周接受病毒檢測。

疫苗 學區 屋崙

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