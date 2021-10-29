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2026世界杯有望到南灣 FIFA官員周末參觀李維體育場

記者王子涵／聖荷西報導
聖他克拉拉市的李維體育場目前是舊金山49人隊的主場。（記者王子涵╱攝影）
聖他克拉拉市的李維體育場目前是舊金山49人隊的主場。（記者王子涵╱攝影）

舉世公認影響力最大的單項體育賽事，2026年國際足聯世界杯（FIFA World Cup）有可能來到灣區。聖他克拉拉市的李維體育場(Levi's Stadium)正被考慮作為世界杯的潛在主辦場地。

國際足聯官員定於29日(周五)和30日(周六)訪問位於李維體育場。這座體育場目前也是舊金山49人(49ers)美式足球隊的主場。現場考察將由灣區主辦委員會主持。這個委員會由49人隊以及灣區的一些企業代表，如Airbnb、Google、Lyft、Peet's，和舊金山市長布里德（London Breed）、聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）和屋崙市长薛麗比（Libby Schaaf）共同組成。

2026年國際足聯世界杯將在美國、墨西哥和加拿大的16個不同的城市舉辦。目前，有22個城市有意舉辦。最終的主辦城市將在2022年初宣佈。

2026年世界杯將有48支球隊參加，這比往屆增加了16支球隊，這意味著總共將有80場比賽—60場在美國，加拿大和墨西哥各舉辦10場比賽。

灣區作為東道主舉辦過幾屆國際足聯世界杯的比賽。1999年，美國在史丹福體育場舉行了女子足球世界杯，並在半決賽中擊敗了巴西隊，然後在南加玫瑰碗球場，美國女足以球星查斯坦（Brandi Chastain）的標誌性點球戰勝中國隊贏得了冠軍。早期的預選賽則是在聖荷西的斯巴達體育場進行的。

2016年美洲杯足球賽(Copa America)的部分賽事也曾經在李維球場舉行。

「49人隊幾十年來一直是灣區的驕傲，我們一次又一次地見證這個世界上最多元化的地區舉辦國際重大體育賽事。」49人隊老闆吉多（Al Guido）在聲明中表示，「灣區特有的激情和社區精神已經影響了幾代足球人，這最早可以追溯到1994年和1999年舉辦的國際足聯世界杯。對於我來說，那是一個巨大的成功。」

「在我看來，2026年國際足聯世界杯毫無疑問會激發更大的反響，我們很榮幸能夠領導灣區申辦這場令人激動、受人矚目的世界杯賽事。」吉多表示。

灣區 美國 足球

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