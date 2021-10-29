新研究：加州去年性別、種族薪酬差距 高達數百億
加州不同種族和性別的人的薪酬差距有多大？根據一項研究，該差距高達數百億元。
根據軟件公司Trusaic對500多家公司的薪酬數據進行的分析，2020年的年度性別薪酬差距為460億元，而去年全州的種族／民族差距為610億元。
Trusaic的數據科學副總裁Mark Dwyer表示，該公司將白人與非白人工人以及男性與非男性工人進行了比較。他說，樣本規模不足以收集非二元個體的數據。該研究發現，某些行業在薪酬差異方面處於領先地位。
根據行業規模調整後，專業、科學和技術服務的年度性別薪酬差距最大，約為7800元。其次是全州製造業在同一類別中的差距為7000元。
員工最明顯的種族／族裔薪酬差距也出現在專業、科學和技術服務行業，白人員工的年收入比非白人同事多1萬零200元。製造業再次緊隨其後，每個員工的種族和民族薪酬差距約為7300元。
非營利組織人力資源管理協會進行的研究還表明，在對薪酬實踐進行自願審查的企業中，超過80%的企業事後調整了員工的薪酬。雖然這些方面的薪酬差異並不一定表明存在歧視，但它們可以作為指導方針，幫助州住房和就業部門了解在哪裡調查某些行業並可能發出處罰或訴訟。
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