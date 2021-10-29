新研究：加州去年性別、種族薪酬差距 高達數百億

科學和技術服務行業，白人員工的年收入比非白人同事多1萬零200美元。(記者李怡╱攝影)

加州 不同種族和性別的人的薪酬差距有多大？根據一項研究，該差距高達數百億元。

根據軟件公司Trusaic對500多家公司的薪酬數據進行的分析，2020年的年度性別薪酬差距為460億元，而去年全州的種族／民族差距為610億元。

Trusaic的數據科學副總裁Mark Dwyer表示，該公司將白人與非白人工人以及男性與非男性工人進行了比較。他說，樣本規模不足以收集非二元個體的數據。該研究發現，某些行業在薪酬差異方面處於領先地位。

根據行業規模調整後，專業、科學和技術服務的年度性別薪酬差距最大，約為7800元。其次是全州製造業在同一類別中的差距為7000元。

員工最明顯的種族／族裔薪酬差距也出現在專業、科學和技術服務行業，白人員工的年收入比非白人同事多1萬零200元。製造業再次緊隨其後，每個員工的種族和民族薪酬差距約為7300元。

非營利組織人力資源管理協會進行的研究還表明，在對薪酬實踐進行自願審查的企業中，超過80%的企業事後調整了員工的薪酬。雖然這些方面的薪酬差異並不一定表明存在歧視 ，但它們可以作為指導方針，幫助州住房和就業 部門了解在哪裡調查某些行業並可能發出處罰或訴訟。