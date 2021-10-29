遊民營地逾200個 聖荷西明年春天前擬清理

聖荷西城市紐帶項目在2020年共清理了155噸垃圾。（聖荷西政府官網截圖）

聖荷西 居民對散落在該市的多達200多個遊民營地感到沮喪。該市計畫在明年春天前清理一些營地。

聖荷西議會日前審查了全市正在進行的遊民營地管理政策。市政府官員想要確定這些遊民營地的具體位置，增加定點的垃圾清理工作 。「美麗聖荷西」（BeautifySJ）是正在進行的城市清潔計畫。市議會將增加28個職位，以便將垃圾清理服務從每兩周一次增加到每周一次。

市議員們將在明年1月聽取該計畫的招聘工作報告。

6月，聖荷西曾批准了1400萬元的清理遊民營地資金，以應對疫情 大流行期間遊民營地數量的快速增加。現在，市議會想加大清理的力度。

市府官員表示，在過去的一年中，聖荷西市共從遊民營地中清理出320萬磅的垃圾。

市議會在4月為全市學校設立了150呎的「緩衝區」，通知遊民可以在那裡扎營。市議會將考慮緩衝區的範圍，以封鎖城市運動場、公共財產、住宅區和醫院附近的區域。明年，有可能將水道也納入進設立緩衝區的範圍內。

5月至8月期間，聖荷西市已經掃除了學校緩衝區內的18個遊民營地，而自2020年10月以來，97個遊民營地已經得到了清理。

一些遊民社區領導者對清理工作感到不滿。今年8月，聖荷西南部的一個遊民營地被發現沒有得到市政府足夠的垃圾清理服務。住在那裡的遊民奧斯曼（Gail Osmer）表示：「有超過250人住在這裡，他們的生存空間十分擁擠。到處都是嘔吐物和垃圾。然而沒有人對此採取任何行動，而只是忽視。」

聖荷西市為了改善遊民問題，還設立了「城市紐帶項目」，雇用遊民撿拾垃圾。城市紐帶項目在2020年有71名參與者，其中21名最終得到了全職工作。參與者在去年總共清理了大約155噸垃圾，參與者每小時可以得到25元的報酬。

市長李卡多（Sam Liccardo）表示：「會盡我們所能幫助無家可歸人群重新找到工作，賺取薪水。在這個生活成本不菲的城市，希望這是一條通往安居、穩定生活的道路。所以，我們加倍了雇用數量，希望在未來可以看到一個更乾淨的城市。」