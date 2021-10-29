加州重畫選區地圖構想 灣區變化大

加州重畫選區初步構想出爐，灣區選區變化明顯。（網路截圖）

加州 重畫選區初步構想日前出爐，讓民眾一窺選區範圍和形狀可能的改變。對於重畫後的灣區 選區，舊金山紀事報（Chronicle）認為，可能對灣區造成嚴重破壞。

紀事報表示，由公民選區重畫委員會（Citizen Redistricting Commission）畫出的新地圖將改變灣區的政治格局，造成多位現任官員互相對抗，把立法議員的住家從他們現在代表的選區畫分出去，並明顯讓加州為數不多的搖擺選區更傾向共和黨。

加州公民選區重畫委員會26日公布初版的國會、州參議會、州眾議會和平等委員會（Board of Equalization）選區新地圖圖像，新畫分的選區界線並不代表正式的提案，而是委員會根據在重畫過程中收集到的意見做出的回應。不過，委員會發言人瑟哈（Fredy Ceja）說：「地圖會繼續做修改，直到成為可提出的草圖。」

一位要求匿名的現任議員說：「看到這個地圖，加州議員都十分困惑，想知道是誰畫的，他們到底在想什麼。大多數議員都嘗試不要賦予這個圖像太多意義，因為我們必須信任，這個圖像是委員會在聽取公眾意見後，以較理性的方式畫分的。」

加州由於人口增長比例低於美國許多州，將失去一席國會席次。灣區人口因為變化有限，大部分專家預期南加州的選區變化會較大，尤其是洛杉磯。然而，26日公布的圖像顯示，灣區很少有選區能保持不變。

例如，共和黨聯邦眾議員 霍夫曼（Jared Huffman）選區內的馬連縣地區，將與民主黨聯邦眾議員湯普森（Mike Thompson）代表的納巴縣選區合併，而霍夫曼選區內其餘北海岸到俄勒岡州邊界的地區將保持不變，但會略微擴大；而共和黨聯邦眾議員加拉曼迪（John Garamendi）發現，他的選區大部分地區都被同為共和黨的聯邦眾議員拉莫法（Doug LaMalfa）的選區吸收了。

在東灣，屋崙聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）的選區不會有重大變化，但利佛摩（Livermore）聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）的選區將被分成多個不同的選區，康柯德（Concord）聯邦眾議員狄索尼爾（Mark DeSaulnier）的選區被一分為二，其中一個將吸收一些從史沃威爾的選區畫出來的地區。

另外，佛利蒙的聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）的住家將被畫出他所代表的選區，與史沃威爾選區部分地區合併為一個新選區。委員會為了為羅康納畫出一個以亞裔為多數的選區，羅康納的選區未來將變成以南灣庫比蒂諾（Cupertino）為中心。儘管法律沒有規定議員必須住在他們代表的選區之內，但這種狀況對某些人來說會變得尷尬，而且新選區會使庫比蒂諾的亞裔人口比例變小。

不過，沙加緬度數據顧問和選區重畫專家米契（Paul Mitchell）說：「這張地圖存在著嚴重的結構問題，正代表它不會是最終版本，委員會深明這一點。」