康縣In-N-Out拒檢查疫苗卡 只恢復戶外用餐、外賣服務

康曲柯士達縣快樂山的In-N-Out分店，27日恢復戶外用餐和外賣服務。（電視新聞截圖）

屢次違反防疫規定，26日被康曲柯士達縣暫時吊銷營業執照的快樂山（Pleasant Hill）In-N-Out連鎖漢堡分店，27日恢復提供戶外用餐和外賣服務。

In-N-Out地區經理表示，位於快樂山570 Contra Costa Boulevard的In-N-Out分店雖然恢復營業，但現在只提供戶外用餐和外賣服務，但沒有提到何時會恢復室內用餐服務。這名發言人告訴康縣官員，他們無意檢查顧客疫苗 接種卡，但會停止康縣所有五家分店的室內用餐服務，包括快樂山、聖拉蒙（San Ramon）、布倫塢（Brentwood）、比茲堡（Pittsburg）和比諾爾（Pinole）。

康縣衛生官員表示，他們26日關閉這家In-N-Out是因為「它一再違反本縣為了降低病毒傳播風險頒布的衛生命令，對公共衛生構成危害」。官員指出，過去幾個月來，他們要求所有餐廳和部分公共室內場所檢查年滿12歲顧客的疫苗接種證明，這家In-N-Out多次被發現沒有遵守這項規定，已被罰款1700元。

康縣衛生局26日發表聲明說：「儘管多次收到違規通知，並被罰款，該企業仍繼續在不檢查疫苗接種卡或最近檢測 證明的情況下，讓顧客入內用餐。」

In-N-Out在灣區 舊金山、比諾爾和聖拉蒙分店也同樣因為沒有檢查顧客疫苗卡被罰款。