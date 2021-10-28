舊金山經文處 頒發僑務榮譽職證書

舊金山經文處向多位傳統僑社代表頒發證書。（記者李晗 / 攝影）

10月27日，舊金山 經文處頒發僑務榮譽職證書給多位傳統僑社代表。經文處長賴銘琪與多位來自舊金山、屋崙（奧克蘭 ）的僑社代表出席活動。

賴銘琪表示，樂見這些社區領袖成為僑務榮譽職人員，也寄望他們能夠成為傳統僑社和台灣 新僑的橋樑。

這些新的榮譽職人員有多個不同職稱，包括有僑務諮詢委員：梁坤、趙錚錚、吳結興（鹽湖城）、程長龍（沙加緬度）、陳耀湛、林柏勵、楊漢敏（瑪麗斯維爾，Marysville）。

獲發聘書的僑務顧問包括：張新生、沈宏明（沙加緬度）、黃家良、陳昭鈞（沙加緬度）、余武良、余國平（沙加緬度）、張興礎、劉梓揚、侯健明（沙加緬度）、鄺劭源（士德頓）、方錫琨（沙加緬度）、孫和智（沙加緬度）、余國湛（沙加緬度）、林賢達、賴宏乙（沙加緬度）、陳瑞榮（鹽湖城）、鄧晏犀（沙加緬度）、張博器、陳樹國。

以及僑務促進委員包括：陶陵生、朱雲英、賴禹安（沙加緬度）、彭玉杏（沙加緬度）、蔡碧玉（沙加緬度）、顧鏞（鹽湖城）、李添福（鹽湖城）、黃仁謄（沙加緬度）、黎永賢、陳揚溢、梅次青、曾勝男、姚廣孝（沙加緬度）。