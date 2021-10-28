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勇士逆轉雷霆 4連勝居西區榜首

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞進攻出色，勇士目前四連勝。（記者劉先進／攝影）
柯瑞進攻出色，勇士目前四連勝。（記者劉先進／攝影）

最多落後15分的情況下，金州勇士26日晚以106比98逆轉奧克荷馬雷霆，賽季取得四連勝，高居西區榜首。勇士四人上雙，柯瑞三分9中4得到23分6籃板4助攻，維金斯21分，達米·李替補表現出色，砍下20分3籃板。

面對青年軍雷霆，勇士遭遇強硬挑戰。對方半場領先11分，第三節中斷領先12分。上半場球隊投籃命中率為39%，但在第三節命中率提高61%，並將雷霆隊的投籃命中率控制在26%。而對手後衛盧·多特（Lu Dort）的貼身防守下，柯瑞上場32分鐘時間，14中6，手感並沒有如同之前一樣滾燙。

教頭柯爾強調，因為對手競爭力強烈，不能如願讓柯瑞休息。球隊在第一節中段將柯瑞換下，喘息幾分鐘。本希望在第三節也如此，但覺得不合適，因為球隊在「爬坡」追分。

柯爾說，當天，球隊在內部會議還討論過，預期會有怎樣的比賽狀況。因為對手開賽三戰全敗，周日末節和費城76人打得很激烈，他們是NBA不錯球員，否則就不會在聯盟立足。

儘管輸球，雷霆教練達格諾特稱讚對位柯瑞的盧·多特防守很好。很多球隊都包夾柯瑞，但很多球隊沒有盧·多特這樣的球員。「我們今晚挑戰柯瑞，盧·多特的防守令人難以置信。但柯瑞還是贏球了。」

柯瑞 勇士 費城

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