中國籃壇新星 加入東灣NBA G聯盟引爆者隊

來自中國的籃球運動員曾凡博，本月加入位於東灣核桃溪的NBA G聯盟引爆者球隊。（網路影片截圖）

來自中國 的籃壇明日之星曾凡博本月正式加入位於東灣核桃溪（Walnut Creek）的NBA G聯盟引爆者（Ignite）球隊。舊金山紀事報（Chronicle）稱，英語幾近完美的曾凡博表示，他只要有機會就會吃Chick-fil-A的辣雞肉三明治，但不想聽到喬登（Michael Jordan）比詹皇（LeBron James）好在哪裡的話。

身高6呎11吋、體重197磅的曾凡博說：「詹皇是史上最偉大的籃球員。」

引爆者是去年成立的NBA發展聯盟球隊，致力提供精英球員加大學籃球隊的選擇，其一大特點是為職業球員提供更多企業代言機會。

儘管曾凡博受到NBA球探重視的程度不如隊友哈迪（aden Hardy）和佛斯特（Michael Foster），但他擁有較多的球迷。紀事報表示，曾凡博的Instagram信箱塞滿了中國球迷的留言，希望他能成為下一個姚明。還有三個月滿19歲的他，也已簽下一項報酬豐厚的球鞋代言交易。

根據估計，有3億人打籃球的中國至今只有6人成為NBA球員，其中能大放異彩的只有姚明。紀事報認為，曾凡博是一名頂級的潛力球員，他6呎11的身形、柔軟的觸籃動作、流暢的投籃、令人印象深刻的垂直彈跳，讓他成為奧蘭多溫德米爾預科學校（Windermere Prep）的四星級新秀。

紀事報稱，引爆者教練哈特（Jason Hart）還未看過曾凡博正式與球隊一起訓練，但他從曾凡博的個人訓練中看到他足以擔當重要的輪換角色。

哈特說：「他非常有天分，是一名具有多項技能的前鋒，有令人難以置信的投籃手感，技巧超乎尋常，我很興奮。」

曾凡博的雙親也是職業籃球員，在哈爾濱長大的他視姚明為偶像。曾凡博11歲獨自前往北京，在中國籃球協會北京鴨首鋼籃球俱樂部接受訓練，三年後獲選參加美國 籃球學院（United States Basketball Academy），接受訓練的同時也學習英語和適應美國社會。

美國籃球學院後來把曾凡博推薦給溫德米爾預科學校，讓原本只有一個月的美國之行延長到一年半，後來因為爆發新冠疫情才回到中國，但繼續透過網路完成他的高中課程。

許多NBA球探認為，曾凡博加入引爆者是正確的決定，因為他不但可以利用他職業球員的全球吸引力，還有更充裕的時間可以打球。引爆者教練表示，他們的工作是盡量讓曾凡博展現球技，提高他入選NBA的機會。