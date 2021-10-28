我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院發行「中性護照」63歲的退伍軍人第1個領到

第2次史普尼克危機？密利證實「中國極音速飛彈試射」

中國籃壇新星 加入東灣NBA G聯盟引爆者隊

編譯組／灣區27日電
來自中國的籃球運動員曾凡博，本月加入位於東灣核桃溪的NBA G聯盟引爆者球隊。（網路影片截圖）
來自中國的籃球運動員曾凡博，本月加入位於東灣核桃溪的NBA G聯盟引爆者球隊。（網路影片截圖）

來自中國的籃壇明日之星曾凡博本月正式加入位於東灣核桃溪（Walnut Creek）的NBA G聯盟引爆者（Ignite）球隊。舊金山紀事報（Chronicle）稱，英語幾近完美的曾凡博表示，他只要有機會就會吃Chick-fil-A的辣雞肉三明治，但不想聽到喬登（Michael Jordan）比詹皇（LeBron James）好在哪裡的話。

身高6呎11吋、體重197磅的曾凡博說：「詹皇是史上最偉大的籃球員。」

引爆者是去年成立的NBA發展聯盟球隊，致力提供精英球員加大學籃球隊的選擇，其一大特點是為職業球員提供更多企業代言機會。

儘管曾凡博受到NBA球探重視的程度不如隊友哈迪（aden Hardy）和佛斯特（Michael Foster），但他擁有較多的球迷。紀事報表示，曾凡博的Instagram信箱塞滿了中國球迷的留言，希望他能成為下一個姚明。還有三個月滿19歲的他，也已簽下一項報酬豐厚的球鞋代言交易。

根據估計，有3億人打籃球的中國至今只有6人成為NBA球員，其中能大放異彩的只有姚明。紀事報認為，曾凡博是一名頂級的潛力球員，他6呎11的身形、柔軟的觸籃動作、流暢的投籃、令人印象深刻的垂直彈跳，讓他成為奧蘭多溫德米爾預科學校（Windermere Prep）的四星級新秀。

紀事報稱，引爆者教練哈特（Jason Hart）還未看過曾凡博正式與球隊一起訓練，但他從曾凡博的個人訓練中看到他足以擔當重要的輪換角色。

哈特說：「他非常有天分，是一名具有多項技能的前鋒，有令人難以置信的投籃手感，技巧超乎尋常，我很興奮。」

曾凡博的雙親也是職業籃球員，在哈爾濱長大的他視姚明為偶像。曾凡博11歲獨自前往北京，在中國籃球協會北京鴨首鋼籃球俱樂部接受訓練，三年後獲選參加美國籃球學院（United States Basketball Academy），接受訓練的同時也學習英語和適應美國社會。

美國籃球學院後來把曾凡博推薦給溫德米爾預科學校，讓原本只有一個月的美國之行延長到一年半，後來因為爆發新冠疫情才回到中國，但繼續透過網路完成他的高中課程。

許多NBA球探認為，曾凡博加入引爆者是正確的決定，因為他不但可以利用他職業球員的全球吸引力，還有更充裕的時間可以打球。引爆者教練表示，他們的工作是盡量讓曾凡博展現球技，提高他入選NBA的機會。

NBA 中國 美國

上一則

提早一個月 太浩湖一滑雪場本周五開放

下一則

朱感生籌款晚會 誓言重回眾議會

延伸閱讀

NBA／新規則限制罰球機會 哈登苦主、楊恩自信能得分

NBA／新規則限制罰球機會 哈登苦主、楊恩自信能得分
NBA／德羅展修理老東家暴龍 公牛創近25年最佳開局

NBA／德羅展修理老東家暴龍 公牛創近25年最佳開局
NBA／兄弟都上演首節煙火秀 小柯瑞讚嘆老哥太瘋狂

NBA／兄弟都上演首節煙火秀 小柯瑞讚嘆老哥太瘋狂
南加港口貨櫃擁塞 屋崙港籲海運公司轉運至東灣

南加港口貨櫃擁塞 屋崙港籲海運公司轉運至東灣
債限是什麼？為什麼不乾脆廢除？8點QA一次看

債限是什麼？為什麼不乾脆廢除？8點QA一次看

熱門新聞

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
徐佳青表示，目前健保採「2+2」原則，僑胞被除籍後兩年內返台的話，可馬上恢復健保。（記者李榮／翻攝）

僑胞除籍後兩年內返台 馬上入健保

2021-10-25 18:45
灣區電視記者于曉蘭被嘲諷有著「憤怒亞裔臉」。（KPIX電視新聞截圖）

舊金山華裔記者遭嘲諷「憤怒亞裔臉」傳媒界譴責

2021-10-22 00:15
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 釀4萬戶停電

2021-10-26 01:16
不出幾秒整片玻璃就被安靜地取下。（記者李榮／翻攝）

北加賊人敲車窗偷電腦 畫面全都錄

2021-10-27 17:53
大索爾Amerigo加油站油價現在是全美最高。（電視新聞截圖）

「年年都高」北加州1加油站 每加侖油價高達7.59元

2021-10-22 14:22

超人氣

更多 >
中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉
最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元

最強外食族？他買遊樂園年票爽吃一整年 只花150美元
供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷
全美首個 紐約疫情變地方性流行

全美首個 紐約疫情變地方性流行
快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子