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提早一個月 太浩湖一滑雪場本周五開放

編譯組╱灣區27日電
太浩湖「Palisades Tahoe」滑雪場提早一個月、將於這周五(10月29日)對外開放。(美聯社)
太浩湖「Palisades Tahoe」滑雪場提早一個月、將於這周五(10月29日)對外開放。(美聯社)

季節性暴風雨提早來臨，上周猛瑪山滑雪場(Mammoth Mountain Ski Area)與東塞拉滑雪地區有大量積雪，再加上本周內華達山脈降雪，太浩湖積雪數英尺，促使太浩湖「Palisades Tahoe」滑雪場提早一個月、將於這周五(10月29日)對外開放。

「Palisades」是「North Lake Tahoe」(Squaw Valley與Alpine Meadows前身)鄰近滑雪度假村的總品牌，26日宣布，最近幾日的山區降雪超過3.5英尺。灣區大氣河流帶來大雨，給塞拉山脈中部帶來近4英尺的降雪、已接近10月降雪最高紀錄。

Palisades度假村今年在萬聖節周末之前開放，成為「度假村史上最早開放時間之一」(one of the earliest openings in the resort’s history)。上一次滑雪場提早開放是在2004年。

滑雪度假村設有不同滑雪地點，皆僅於周五至周日上午9時至下午3時開放，纜車與滑雪道數量有限，直到11月24日才會全面營運。若氣候允許，將有更多滑雪區域對外開放。Gold Coast Funitel、Gold Coast Express及Shirley Lake Express滑雪纜車也將運行。

今年，部分去年實施的新冠限制，亦將解除。包括可以用日票，但是，Palisades滑雪場建議民眾預先在線上購票。未接種疫苗民眾在室內需戴口罩，不過，乘坐纜車時，任何人都無須戴口罩。度假村在公告內容強調，強烈建議每個人在公眾場合配戴口罩、無論是否已接種疫苗。

太浩湖其他大多數度假村計畫將於11月中旬或12月初對外開放。

滑雪 降雪 口罩

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