北加竊賊敲車窗偷電腦 畫面全都錄

男子拿出器械，破壞車窗的邊角。（記者李榮／翻攝）

北加州汽車 破車窗竊案頻傳，有人一年被破窗數次。這幾年大規模的破窗案件已不是新聞，許多城市都發生過連續破車窗竊案，甚至一兩小時內就發生數十宗破窗案，讓民眾吃飯、購物都無法安心。有華人在密爾比達 Paris Baguette所在商場前錄下一段竊賊敲窗的視頻，畫面中敲窗者鬼鬼祟祟先往車內探查，並熟練地將破窗器械拿出來敲窗，隨即搶走電腦，下手過程被錄的一清二楚。

許多民眾看了該視頻覺得不可思議，直呼治安真的太差，宵小根本有恃無恐，但也有人諷刺地認為，這個小偷居然還會蹲下來躲在車子中間，看似還稍微掩藏一下，「是記得有羞恥心，還是居然會擔心被看到？」

提供影片的讀者S先生指出，受害人是他的一位朋友，10月20日將Tesla汽車停在商場後，大意將電腦包包留在車上。從畫面中可以看到，一名穿著連身帽踢的男子壓低身子，在兩台車中左顧右盼，確定目標後敲擊車窗邊角，接著就熟練地將後座的車窗整片敲掉，並將車主的黑色背包取出，背上肩後離開，作案時間不過數秒鐘。

「大家出門真的要小心，千萬別放貴重東西在車子裡面，希望大家看完視頻後警惕，並注意周遭的環境。」S先生指出，破窗的案件實在是太多，根本防不勝防，更何況在幾年前通過了47號提案之後，950元以下財產犯罪從非暴力的重罪（felony）轉為輕罪（misdemeanor），民眾對於治安的感受更是每況愈下。

對於破窗事件的猖獗，密爾比達市長陳理查（Richard Tran）26日在支持華人朱感生競選加州眾議員的晚會中指出，現在的破窗竊盜實在太多，「這是什麼時間？我覺得現在好像是西部大拓荒時代？我們是活在19世紀嗎？為什麼就這樣去偷搶？」

鄰近的佛利蒙副市長邵陽指出，現在大家去餐廳用餐停好車準備下車時，是不是都會擔心「等下出來時車子是否會被破窗？」他認為，這類治安犯罪實在太過猖獗，其中一個很重要原因也是在加州州府沙加緬度的立法人士實在沒有「普通常識（common sense）」。