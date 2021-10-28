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朱感生籌款晚會 誓言重回眾議會

記者李榮／紐華克報導
邵陽（右）認為，沙加緬度需要有「普通常識」的立法者。（記者李榮／攝影）
邵陽（右）認為，沙加緬度需要有「普通常識」的立法者。（記者李榮／攝影）

前加州眾議員朱感生（Kansen Chu）將參加明年加州眾議員第25區的選舉。朱感生昨晚在紐華克舉行籌款活動，多位主流及華人的民選官員與社區領袖都前往站台，也展現朱感生數十年社區耕耘的實力；支持者強調，朱感生在很多議題上能夠協調光譜兩端的意見、獲得兩黨支持（bipartisan），同時朱感生也不會有現任選區代表過度偏激的觀點，「而且朱感生過去在許多關鍵議題投票時，也確實代表了華人的聲音。」

朱感生來自台灣，早年是IBM工程師，還曾經營過餐廳，後來從聖荷西的貝律耶薩學區委員開始政治服務之路。2007年時朱感生選上聖荷西市議員，成為聖荷西建市以來首位華人市議員，被稱為是華人之光。市議員任滿之後，他再競選加州眾議員，順利當選並連任三屆。原本可以繼續參選眾議員連任的朱感生卻放棄競選連任，轉而投入聖他克拉拉縣議員的選舉，然而失利。今年稍早前貝律耶薩（Berryessa）學區委員出缺一席，朱感生又被任命為貝律耶薩學區委員，回到社區服務。

與母親關係非常親密的朱感生指出，那時決定不競選眾議員的連任，其中一個很重要的原因是住在聖荷西市中心附近的母親年紀已經很大，身體也不好，他每周南北奔波到州府開會多次，實在難以負荷。今年母親百餘歲仙逝，也卸下了照顧母親的重擔。思考後決定重新投入眾議員的選舉，希望繼續過去在州層級立法上對於精神健康、交通、教育、反歧視仇視亞裔、以及結束日光節約時間等法案的推動。

當天的籌款活動有近百人參加，包括佛利蒙副市長邵陽、市議員考克斯（Teresa Cox）、瓊斯（Rick Jones）、薩拉度加市議員Rishi Kumar、紐華克市長納基（Alan Nagy）、密爾比達市長陳理查（Richard Tran）、紐華克學區委員Bowen Zhang。

華人特殊兒童之友會前往表演。華人特殊兒童之友協會創辦人之一的陳慧明指出，朱感生向來很關心華人特殊兒童，過去在州府時就幫了很多忙，協助政策制定、避免對於特殊兒童的預算刪減，呼籲大家一定要支持朱感生重回眾議會。

主持人劉亞男指出，許多議員、甚至是華人議員在選舉時，都聲稱代表華裔的聲音。可是像先前ACA5爭議時，不少社區人士都認為該法案會對華人有所影響，但在投票時，朱感生是唯二投下棄權（相當於反對），也顯示出朱感生真正在意華人社區的意見。

朱感生所競選的眾議員第25選區，包括北聖荷西、貝律耶薩、艾維索、聖他克拉拉、密爾比達、南佛利蒙、紐華克等，眾議員的初選將在明年6月舉行。目前現任的眾議員是華人李天明。李天明今年才26歲，是加州史上最年輕的州議員，也是首位公開雙性戀的議員。李天明屬於民主黨的進步派，在很多議題上看法非常前衛，然而也有不少華人認為他的理念過於激進。

朱感生舉辦籌款晚會，社區領袖連翻上台支持。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦籌款晚會，社區領袖連翻上台支持。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦籌款晚會，近百人到場。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦籌款晚會，近百人到場。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦籌款晚會，社區領袖連翻上台支持。（記者李榮／攝影）
朱感生舉辦籌款晚會，社區領袖連翻上台支持。（記者李榮／攝影）

華人 眾議員 聖荷西

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