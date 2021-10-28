開放兒童接種 加州首周備120萬劑

兒童開放接種，加州首周會備好120萬劑。（FOX）

聯邦食品藥物局（FDA）26日允許5歲至11歲兒童接種Pfizer新冠疫苗 ，下一步要等聯邦疾管中心（CDC）11月3日的結論，然後才能為全美2800萬幼童施打。不過加州 政府流行病學家潘靄（Erica Pan）27日表示，一等聯邦許可後，加州第一周內就準備好120萬劑兒童疫苗，加州公衛局也表示將會盡快配發兒童疫苗。

潘靄告訴媒體，兒童疫苗優點是，新配方可以在冷凍環境下保存較久，而不需要保持極冷。加州政府的目標是下周就能先完成儲備，她鼓勵家長一開放接種就先向兒科醫師預約，也可以上網登記 MyTurn.gov，或撥打833-422-4255。

潘靄說，接種後的兒童就能盡快恢復正常生活，包括年末長假的各種聚會，「許可時間來得剛剛好」。至於室內口罩 令的提問，加州衛生福利廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，就算兒童完全接種，相關規定在冬季期間也不會鬆綁，因為專家都認為，就算接種率越來越高，但是冬季效應還是會讓加州的確診與住院人數增加。

加利強調，不只是學校，其他地方也將先維持防疫規定，因為畢竟風險仍高。不過他說，冬季之後，不一定是1月底、2月或更晚，公衛廳將會依標準重新檢討學生的口罩令。至於標準為何，他說包括接種率、確診數與住院率。