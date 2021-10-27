助運動家新球館3.546億基建 阿拉米達縣還沒過關

運動家新球館為私人融資，價值10億。預計有3萬5000個座位，3000個住宅單位。（取自運動家官網）

屋崙 運動家職棒隊（A's）在屋崙港霍華德碼頭建設新球館的計畫一波三折。阿拉米達縣26日舉行長達近六小時的會議，討論建設事宜，是否應該投票 支持設立增強型基礎設施融資 稅區的決議。以透過地稅、車輛牌照費等援助，幫助建設新球館外的基礎設施。會上透露的草案內容顯示，45年時間內，稅區產生的地稅以及車輛牌照稅費中，屋崙將支付3.285億元、阿縣支付3.546億稅收給運動家建設基礎設施，總計6.831億稅收。

截至發稿前，縣議員還未最終投票決定是否支持建設稅區。

運動家新球館為私人融資，價值10億。預計有3萬5000個座位，3000個住宅單位。（取自運動家官網）

陳煥瑛：拒黑箱或投反對票

運動家在港口的開發計畫雄心勃勃，總計120億元，包含球館和開發計畫和大量的基礎設施建設。球館為私人融資，價值10億元。預計有3萬5000個座位，3000個住宅單位，多達150萬平方呎的商業空間，多達27萬平方呎的零售空間，一個有3500個座位的室內表演中心，400個酒店房間和多達18畝的公共開放空間。

7月，屋崙市議會投票批准，市府與運動家簽訂的不具約束力的條款表，該條款表要求建立一個有縣府參與的單一基礎設施融資稅稅區。但球隊希望建設兩個稅區，因為新球館計畫拖延不決，運動家及職棒大聯盟（MLB）都表示，可能會搬離開到拉斯維加斯。

根據會上透露的草案，屋崙市府每年貢獻20.38%的經常性普通基金淨收入（不包含車輛牌照稅費），約為730萬元，45年總計3.285億元。而阿縣每年貢獻79.02%的經常性普通基金淨收入（包含車輛牌照稅費），每年788萬元，45年總計3.546億元。總計6.831億元稅收。

不過，阿縣華裔議員陳煥瑛傾向於投反對票。她說，屋崙市府如何與運動家談判，議員沒有發言權，「我希望未來當城市試圖與阿縣議會合作時，不要以這種方式合作，決議中說了很多我們可能還不同意或還不知道的事情。」

運動家新球館為私人融資，價值10億。預計有3萬5000個座位，3000個住宅單位。（取自運動家官網）

薛麗比：沒新球館難增稅收

屋崙市長薛麗比形容，新球館建設，「對我們來說是一個千載難逢的機會。」如果新球館不破土動工，所帶來的稅收增量就不會存在。運動家支付了一切開支，因為這些錢是來自他們的項目。

她表示，新球館建設地點、霍華德碼頭目前主要被用作停車場。其淺水區並不適合現代船舶停靠卸載，而船舶才真正為屋崙港口創造經濟活動。地塊目前的價值對於屋崙市和阿縣來說，在創造公共收入方面非常小。新球館建築可為阿縣一次性帶來6800萬元稅收。另外，每年額外為阿縣增加1000萬元收入。其中500萬元收入用於專用項目，如幼兒教育計畫，醫療保健、遊民等。500萬元用於全縣的交通需求。

新球館對地區的光環效應和經濟影響巨大，帶來2萬5000個新的建築工作，7100個新的永久性全職工作。然後僅在第一個10年，估計就有73億元的區域經濟影響。這都是在球館本身帶來稅收之外的。運動家還承諾，在球館周邊建造的住房中，15%為可負擔房，這大約是市各種政策和重建法規定的法律義務的兩倍。運動家不需要政府部門在未來的任何退款。

薛麗比說，在通過無約束力的條款表時，屋崙的承諾之一，是將負責球場所有場外交通和基礎設施的改善。屋崙預計將額外增加一部分稅收收入，包括替代車輛牌照費的相關財產稅、停車稅、銷售稅、營業執照稅、公用事業消費稅、臨時住宿稅等。屋崙將抵押這些基於項目的增量來償還債務，預計這將是一個1.5億元的有限債務債券，將不會使用城市的普通基金。「我們已經從此前美職足突擊者的交易中吸取深刻教訓，不會將普通基金置於風險之中。」

薛麗比說，屋崙承諾，將針對一些交通優先項目進行安全改善。特別是確保屋崙港的活動與傑克倫敦廣場已經存在的混合用途活動進行安全分離。屋崙保守估計，場外設施的更新總成本是3.52億元。除了屋崙發行的1.5億元的有限債務債券撥款，另外，屋崙還在尋求潛在的州政府資金和聯邦基礎設施資金。