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增加少數族裔青年就業機會 布里德、UCSF推有償實習

記者李怡 / 舊金山報導
CHANGE SF計畫針對來自低收入家庭或社區的青年，提供有償、以工作為基礎的學習機會。左三為布里德。（舊金山市長辦公室提供）
CHANGE SF計畫針對來自低收入家庭或社區的青年，提供有償、以工作為基礎的學習機會。左三為布里德。（舊金山市長辦公室提供）

舊金山市長布里德與舊金山加大 (UCSF) 26日宣布了 CHANGE SF「針對青年心理健康勞動力發展計畫」。該計畫特別針對來自低收入家庭或社區的青年，提供有償、以工作為基礎的學習機會。計畫目標不僅將年輕人與具體的工作目標聯繫起來，而且會在醫療保健、科技、金融等高門檻就業領域提供工作機會，並讓青年走上長期發展的職業道路，並終身指導，使他們取得職業成功。

舊金山加大的精神病學和行為科學系，每學年將安排8到10名13到24歲青年參加實習，提供行為和心理健康方面的實踐經驗。學科包括精神病學、認知和學習障礙、社會工作、創傷恢復、物質使用和心理學。

布里德說，醫療保健的所有部門都至關重要，尤其是心理和行為健康。目前有太多的年輕人被排除在醫療保健行業之外，因為他們沒有技能、教育和在早年接觸改變生活的機會。 CHANGE SF將連接社區和社區的年輕人，因在這些社區歷來缺乏就業機會。

作為該計畫的一部分，除了實習經驗外，參與者還將與 UCSF 工作人員或教職員工進行一對一指導。實習生將有機會參加 UCSF 的「Grand Rounds」系列講座、研究實驗室和職業小組；與教職員工進行信息面談，並觀察與社區組織的協商。實習生還將獲得科學傳播和數據可視化方面的第一手經驗，這些技能對任何從事醫療保健研究的人都很有價值。

舊金山加大精神病學和行為科學系斯泰德說，「在集體心理健康受到重創，我們的適應能力受到考驗的時候，為下一代心理健康提供者做好準備，並激勵年輕人追求該領域的學習和研究，比以往任何時候都重要。很高興與社區中聰明的年輕成員一起工作並向他們學習。」

CHANGE SF 協調員埃爾摩（Nicole Elmore） 說，這項計劃是廣泛醫學探索實習項目，讓舊金山青年能夠在行為科學和社區健康的多個方面，進行戰略性和包容性的參與，通過新一代的努力，推進社區健康。

數據顯示，超過47%的患有嚴重精神疾病的成年人認為，對心理健康服務的需求未得到滿足，表明培訓更多的心理和行為醫療保健專業人員勢在必行。此外非裔、西語裔和亞裔社區受到精神和行為健康障礙的影響比例不一，但由於目前提供精神醫療服務的人員多數是白人，致使有色族裔，無法獲得優質醫療保健以及保險的範圍，致使在醫療保健系統內面臨更大的差異。 

CHANGE SF 計畫不僅旨在培訓更多年輕人成為醫療保健專業人員，而且還專注於招聘有色族裔青年，以消除族裔社區對心理和行為健康的誤解，並在這些領域創建和實施具有文化競爭力的醫療保健計畫。

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