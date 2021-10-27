加州「家居鑰匙」遊民收容所計畫進南灣 居民抗議

將要被改建為遊民收容所的Crestview Hotel。（網站截圖）

價值27.5億元的新一輪「家居鑰匙」（Homekey）遊民收容所計畫即將落戶南灣多縣。11月2日，聖他克拉拉市議會即將對最先改建的兩處旅館 Crestview Hotel和Bella Vista Inn進行投票。處於對未來治安問題的擔心，以及政府缺少長期有效的管理計畫，當地居民發起了聯名抗議的活動。

9月，加州 州長紐森（Gov. Newsom）宣佈將投入經費27.5億元，擴大加州「家居鑰匙」計畫。這項計畫將通過政府購買、改造旅館、酒店、公寓樓、小房屋等，來為遊民解決住宿問題。

9月底，聖縣政府宣佈在接下來的八個月裡，在山景城、桑尼維爾、聖荷西、聖他克拉拉市建造超過800個經濟適用房和多處遊民收容所。

建造遊民收容所對於當地社區治安的衝擊一直是「家居鑰匙」計畫無法迴避的難題。根據聖他克拉拉縣政府最新的調查結果，遊民群體中有35%酗酒、濫用藥物問題，33%患有應激綜合症、42%患有心理疾病。首批計畫改造的旅館均位於核心居民區，其中Crestview Hotel更是位於山景城與桑尼維爾交界處的商業街中，周邊不到半哩的範圍內有五家學校。

當地華裔居民劉女士表示，若今後出現治安事件，很有可能出現兩地警察「兩不管」的尷尬境地。

Crestview Hotel緊鄰85號高速路。儘管該區域屬於山景城管轄，但由於高速的阻隔，交通上更容易抵達桑尼維爾地區。然而居住在桑尼維爾一側的居民反應，在過去兩個月時間裡鮮有得到收容所改建的信息。

當地華裔居民文女士表示，在市中心改建旅館的費用不菲，其預算 足夠在非中心區域建造兩處遊民收入所。文女士說：「在本沒有遊民的社區建造收容所，並且這裡的生活成本不菲，這是不合理的。政府也並沒有解釋選址的依據。」

根據文女士介紹，新建經濟適用房的平均價格是每單元33.1萬元，是灣區平均建造成本的2倍，是聖荷昆山谷的3.5倍。其改建預算足夠在非中心區域改建兩所收容所。

當地居民認為，幫助遊民群體是應該的，但是需要以合適的方式建在合適的地方。幫助遊民群體是需要社會的長期復出和管理，提供住宿只是第一步，如何幫助遊民找到工作、回歸社會是解決遊民問題的關鍵。「家居鑰匙」計畫並沒有對未來五年甚至十年做出長遠的社會管理計畫，經濟適用房的入住要求以及背景審查也並沒有統一的標準。「家居鑰匙」種種不完善的規定都是當地居民反對的主要原因。