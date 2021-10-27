3月時大量反新冠疫苗貼文湧入 臉書被指不作為

臉書3月出現大量反新冠疫苗的貼文，但管理層沒有採取任何行動。（美聯社）

臉書 （Facebook）3月間出現一些貼文，指新冠疫苗 無效且有危險性，對全球醫學界抑制新冠病毒起了反效果。有臉書員工當時認為必須採取行動，改變公司對貼文重要性分級方式，如此或可減少假資訊傳播，讓臉書社交平台出現一些正當合法的資訊，如世衛組織有關疫苗有效性的公佈等。

有研究人員當時看到內部調查報告後表示，以為公司會馬上採取行動。沒想到臉書將內部報告束之高閣。臉書研究人員同時建議，社交平台有效處理反疫苗資訊前，先將假資訊刪除，臉書當局也置之不理。

一般情況下，臉書的作業是以「參與」(engagement)來對待貼文的重要性。所謂「參與」就是貼文的「喜愛」(like)、「不喜愛」(dislike)、「評論」(comment)、「重新分享」(reshare) 次數。這種作業分級對有些話題效果不錯，比方說食譜、愛狗照片等，可是如事關帶有分歧的公衛問題如疫苗等，這種「參與」分級方式就會引發爭議。

有批評人士認為，臉書當時遲遲不採取行動，主要原因很簡單，因為如此一來，會傷害公司盈利。「對抗數位仇恨中心」(the Center for Countering Digital hate)執行長阿梅德(Imran Ahmed)指出，為何要移除評論？對臉書而言，「參與」是唯一要務。參與人數多會引起注目，引人注目會招來更多廣告收入。

然而當時情況非常緊急，美國各州正準備推出疫苗，為地方長者與身體孱弱者接種疫苗，這些疫苗可救他們性命。根據美聯社調查，當時合格接種疫苗人士，只有10%接種第一劑疫苗，懷疑疫苗有效性與安全性者高達三分之一，他們甚至表示不願接種疫苗。

雖然如此，臉書仍堅持對當時貼文反疫苗情緒毫不知情。然而臉書內部報告顯示，2月間臉書有關疫苗貼文評論中，60%內容都是反疫苗。

這次臉書事件「吹哨人」(whistleblower)郝根 (Frances Haugen)乃為前公司員工。郝根律師將編輯過後的文件轉交國會，揭露臉書內部爭議處理反疫苗宣傳。包括美聯社在內，一些主要媒體隨後取得郝根律師經手的這份文件。

文件顯示新冠疫情期間，臉書曾仔細調查其社交媒體平台散佈有關新冠疫苗假資訊事件，也顯示許多臉書員工建議如何對付反疫苗貼文。這些努力毫無結果。臉書態度令人懷疑此社交媒體公司忽視用戶健康。

矽谷創投家麥克拉米(Roger McName)早期曾投資臉書，現已成為臉書嚴厲批評者。他說，散佈假資訊者銷售恐懼與暴行。這已成為一種商業模式。

根據「對抗數位仇恨中心」分析報告，今年2月到3月間，73%反疫苗貼文都是少數臉書用戶所為，可是臉書領導一直等到今年8月才告訴民眾貼文內容錯誤。事實上早在好幾個月前，臉書內部研究人員已指出，反疫苗宣傳是少數用戶啟動的。

美聯社民調今年10月稍早發現，許多美國民眾責難社交媒體公司如臉書等的用戶散布假資訊。「對抗數位仇恨中心」執行長阿梅德指出，臉書決定造成許多人受到假資訊影響，甚至造成他們的死亡，其情況有謀殺嫌疑，司法單位應就此進行調查。