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公共教育疫情下發展策略 史丹福大學胡佛研究院探討

記者王子涵／聖荷西報導
胡佛研究院探討公共教育的可持續發展性。（會議截圖）
胡佛研究院探討公共教育的可持續發展性。（會議截圖）

史丹福大學胡佛研究院日前探討了公共教育在疫情持續影響下可持續發展的策略，以及教育改革等問題。該系列以視頻研討會的形式發佈，共分為六集，涵蓋了教師報酬、媒體影響、學校選擇、學校問責制度、學生成績以及利益相關者等方面。每集研討會都邀請了胡佛研究院一線學者、教育學家等。

在第一集節目中，哈努謝克（Eric Hanushek）博士強調了教師報酬與學生成績的關聯性。他表示，疫情導致的停課加劇了擁有不同師資力量學校之間的差距。他肯定在疫情期間通過豐厚的教育補貼計畫增強教師資源。

第二集探討了現有的教育評價體系，如何更好的改進衡量學生掌握功課的標準，以及幫助他們為大學和職業做準備。對於有學者質疑強制要求學生花費大量時間在一門功課上的必要性，專家提出課堂應該提供更多課外的知識。學校也應該提供更多元的課程。

第三、第四集對學校選擇運動展開了討論。教育選擇公司（EdChoice）委員長安洛（Robert Enlow）表示，儘管學生和家長對學校的選擇直接改善了學生成績，但是政策制定者需要做更多的工作幫助弱勢群體和少數族裔兒童，擴大他們的教育選擇。

第五集中，多名教育專家同意在教育事業中，最重要的參與者是最能夠代表學生利益的組織。密蘇里州教育局局長范戴文（Margie Vandeven）強調，更多元、自律的學生組織在傳達學生聲音時，會十分高效。

最後一集，代表們討論了學校的問責制度。

教育局 疫情 史丹福大學

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