公共教育疫情下發展策略 史丹福大學胡佛研究院探討

胡佛研究院探討公共教育的可持續發展性。（會議截圖）

史丹福大學 胡佛研究院日前探討了公共教育在疫情 持續影響下可持續發展的策略，以及教育改革等問題。該系列以視頻研討會的形式發佈，共分為六集，涵蓋了教師報酬、媒體影響、學校選擇、學校問責制度、學生成績以及利益相關者等方面。每集研討會都邀請了胡佛研究院一線學者、教育學家等。

在第一集節目中，哈努謝克（Eric Hanushek）博士強調了教師報酬與學生成績的關聯性。他表示，疫情導致的停課加劇了擁有不同師資力量學校之間的差距。他肯定在疫情期間通過豐厚的教育補貼計畫增強教師資源。

第二集探討了現有的教育評價體系，如何更好的改進衡量學生掌握功課的標準，以及幫助他們為大學和職業做準備。對於有學者質疑強制要求學生花費大量時間在一門功課上的必要性，專家提出課堂應該提供更多課外的知識。學校也應該提供更多元的課程。

第三、第四集對學校選擇運動展開了討論。教育選擇公司（EdChoice）委員長安洛（Robert Enlow）表示，儘管學生和家長對學校的選擇直接改善了學生成績，但是政策制定者需要做更多的工作幫助弱勢群體和少數族裔兒童，擴大他們的教育選擇。

第五集中，多名教育專家同意在教育事業中，最重要的參與者是最能夠代表學生利益的組織。密蘇里州教育局 局長范戴文（Margie Vandeven）強調，更多元、自律的學生組織在傳達學生聲音時，會十分高效。

最後一集，代表們討論了學校的問責制度。