罷免博徹思 正式遞交聯署簽名 前檢察官任罷免發言人

前舊金山地區檢察官助理布魯克·詹金斯 (Brooke Jenkins) 作為志願發言人加入罷免活動。（會議截圖）

「沒有博徹思舊金山 更安全」是由民主黨領導的多元化組織，並由社區領袖、小企業主、活動家組成，他們的共同願望是讓舊金山更安全。該組織25日上午宣布，已提交了舊金山選民8萬3487個簽名，旨在罷免 舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin），希望明年6月舉行罷免選舉，確保舊金山有一位能促進和維護公共安全並建立安全秩序的地檢官。

該組織還宣布，博徹思手下的兩名前舊金山地方檢察長助理詹金斯(Brooke Jenkins)和杜貝恩(Don du Bain)辭職後，將作為罷免發言人加入活動。他們認為，博徹思將舊金山居民和遊客的公共安全置於危險之中。詹金斯和杜貝恩都在地方檢察長辦公室工作 了幾年，詹金斯最近在兇殺科擔任檢察官，杜貝恩則在家庭暴力科擔任檢察官。

杜貝恩表示，自從博徹思當選以來，他無法確保舊金山當地居民和遊客的安全；舊金山的兇殺案、汽車闖入、盜竊和財產犯罪處於危機水平。他說，博徹思還拒絕追究暴力和連續犯罪者的責任，將舊金山居民和遊客置於更高的犯罪風險中。

詹金斯說，「我決定七年後離開我在地方檢察長辦公室的夢想工作，是因為博徹思不願意追究罪犯的責任並保護公共安全。這與政治無關，這是關於創建一個更強大、更安全的社區。我相信每個舊金山人都應該感到安全。」

罷免活動宣稱，為了替舊金山創造一個更安全的未來，需要真正的刑事司法改革和警察問責制。然而，博徹思並沒有兌現這些優先事項，並且經常未能充分起訴罪犯，並在沒有懲罰的情況下釋放連續罪犯。例如，博徹思曾表示他不會起訴受害者酒後駕車犯罪，並且沒有對幾名屢犯者提出指控，即使他們已殺害居民。

活動聯合主席榮格說，博徹思未能將舊金山的安全放在首位，這就夠了。她表示，罷免一名民選官員不應掉以輕心，但大家不能袖手旁觀，看著我們的社區因他個人缺乏對錯誤優先事項的關注，而受到愈來愈多的威脅。

榮格表示，舊金山需要一個能夠提供明智的刑事司法改革，而不以犧牲公共安全為代價的地檢官。她分析，提交的8萬3487個簽名中，十分之一是舊金山人，包括比獲得資格所需的數量，多了3萬多個簽名；此外，25%的簽名是由志願者收集的，表示全市都對罷免工作有著深度支持。

活動官方預計，這項罷免案很有可能可以加入6月選舉，選舉部將在30天內進行核實。關於更多「創建更安全的舊金山活動」，請直接參考網站https://www.safersfwithoutboudin.com/。