勇士3連勝開局 柯瑞獲選周最佳球員

勇士三連勝，高居西區榜首。柯瑞獲得周最佳。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 24日晚客場以119比107戰勝沙加緬度國王，勇士六人上雙，柯瑞 砍下27分，勇士賽季開門紅，取得三連勝。柯瑞被評為聯盟周最佳球員 ，這也是柯瑞13年生涯以來，第17次獲得周最佳。

勇士新賽季開局喜人。老將伊古達拉，新援別利察（Nemanja Bjelica）、波特 （Otto Porter Jr.）等人幾乎無縫對接球隊，而新秀普爾又能持球進攻，更不要說柯瑞的進攻，格林的防守和串聯，勇士依稀有奪冠時期傳球流暢、水銀瀉地的進攻模式，目前三連勝，高居西區排名榜首。

24日晚，柯瑞手感不佳，三分15中4，入帳27分7籃板10助攻。普爾22分，維金斯17分，格林14分6籃板6助攻。佩頓10分（Gary Payton）。

ESPN數據顯示，柯瑞已經連續128場比賽都至少命中1記三分，超越科沃爾（Kyle Korver），位列歷史第二。歷史第一仍然屬於柯瑞自己，他曾連續157場比賽都至少命中1記三分。

今年的三連勝開局，是勇士2015到2016賽季取得創紀錄的24連勝以來，首個三連勝。柯瑞場均36.3分鐘內，得到31分、9籃板、7次助攻和2.33次抄截。柯瑞也是自從1970到1971賽季盧卡斯（Jerry Lucas）以來，首個開季連續三場都有20分、10籃板的勇士球員。

柯瑞獲得周最佳，這也是勇士隊史第55次有球員獲得周最佳，柯瑞一人獨占17次，排名榜首。

獲得三連勝後，柯瑞表示，球隊想早點贏得比賽，有一個好的賽季開局。「我們知道勇士有很多東西可以磨練，就像聯盟中的每隻球隊一樣。我真的覺得大家有這種能力，每場比賽都能取得富有成效的進步。我們以三種不同的方式贏得了三場不同的比賽，但這仍然是為了在賽季初建立信心。」

教頭柯爾表示，戰勝國王的比賽，是勇士目前為止三場比賽中最好的一場。球隊打得強硬如石頭，有多名替補挺身而出、發揮出色。

他表示，勇士本場6次失誤，國王19次，這是球隊的優勢之一。勇士因此得到了額外的回合，且沒有讓自己處於防守對方快攻的危險情況中。

另外，老將伊古達拉本場因傷缺席。下一場對陣奧克荷馬雷霆，他可能出戰，勇士預計不會輪休任何球員，全力爭勝。