北加3青少年 染新冠後患精神疾病

專家指出，隨著疫情時代兒童和青少年的心理健康問題噴湧而出，要提高和加強COVID-19 如何導致腦部疾病的研究，對患者及其家人至關重要。（美聯社）

三名似乎在一夜之間出現精神症狀的加州 青少年病例，正在幫助舊金山 加大的研究人員，更好地了解COVID-19如何影響大腦，甚至是年輕人的神經發育。

周一發表在《美國醫學會神經病學雜誌》上的一項關於這三位青少年的研究，首次揭示了COVID-19病毒如何攻擊呈陽性的兒童患者的大腦。雖然這項研究規模太小，無法得出廣泛的結論，但這三名青少年的情況說明了，COVID-19病毒可能是這些年輕人精神症狀的潛在原因，並提出了治療和進一步研究的方向。

其中一名青少年是一位16歲的女孩，有輕度焦慮、抑鬱和吸食大麻的病史。舊金山加大的兒科醫生、該研究的合著者克萊爾約翰斯說，在被轉移到舊金山加大醫院之前，她因更嚴重的症狀住院：失眠和偏執，包括感覺有人在跟蹤她和竊聽她的房子，同時，她的COVID-19檢測 呈陽性。

第二個患有神經疾病的青少年是一個15歲的男孩，他一夜之間從一個優秀的學生，變成了一個記不住簡單事情的人，並有自殺念頭，情緒波動很大，很容易從興高采烈到流淚再到攻擊性。他的COVID-19抗體檢測呈陽性。

該研究的第三位青少年的精神症狀沒有表現出症狀，後來被歸因於消遣性藥物的使用。

專家指出，隨著後疫情時代兒童和青少年的心理健康問題噴湧而出，要提高和加強COVID-19如何導致腦部疾病的研究，對患者及其家人至關重要。

在今年早些時候的一篇研究論文，描述了一名30歲的康涅狄格州男子COVID-19的案例，他也突然出現了精神病和攻擊性的症狀。在他出現症狀後的第35天，醫生給他注射了靜脈注射免疫球蛋白。之後他的妄想症狀消失，並重新開始工作。

15歲男孩患者的家長說道，她相信她兒子感染COVID-19，是導致他認知出症狀的原因，並且很感激醫生認識到了這種聯繫，可能還有很多其他孩子有精神症狀，但沒有人會認為這是由於COVID-19引起的。