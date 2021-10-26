康縣官員：電子菸做成筆型 用糖果味吸引青少年

康縣衛生局總監茨維利醫師提供的圖片顯示，不少電子菸被設計成筆、USB等學習用品形狀。（視頻截圖）

在「調味菸草產品影響康曲柯士達縣多元化青少年」民族媒體簡報會上，數個專業人士表示，菸草行業透過低價售賣小包裝產品，調味菸等方式吸引青少年。有些電子菸被製成筆或USB等學習用品形狀。有的電子菸注入香精產品，味道像獨角獸便便糖（unicorn poop）或其他糖果。從視覺上看， 對兒童有吸引力。

康縣衛生局總監茨維利醫師（Dr. Ori Tzvieli）表示，2016年有一份外科醫生的報告表明，青少年使用任何形式的尼古丁，包括電子香菸都是不安全的，會傷害青少年的大腦發育，影響注意力、記憶力、學習，並可能導致終身傷害。一個Juul菸盒的尼古丁，與一整包20支香菸一樣多。隨著吸菸的人越來越少，行業已經轉向，將他們的注意力轉向吸食產品，讓產品超級誘人，創造全新的一代年輕人，他們的正常生活創造了文化，讓吸食正常化。

他分析，在曾經使用過菸草的五個孩子中，有四個從吸食調味菸草產品開始。初中和高中學生中，這個比例約為85%，最常見的口味是水果口味。超過70%的孩子嘗試過水果或糖果味、薄荷或薄荷醇電子菸。茨維利提供的照片顯示，普通糖果和電子菸難以從外表分辨。有的電子菸被製成筆的形狀、USB等學習用品模樣，可以放在手掌上。電子菸注入香精產品，味道像獨角獸便便糖，棉花糖的甜味，酸味和薄荷味，還有很多其他的味道。從視覺上看，對兒童很有吸引力。

亞裔 社區健康機構總監約翰· 鐘說，匹茲堡的零售商 100%都銷售有香味的菸草產品。有很多有色和有味道的菸草產品。味道包括蘋果、葡萄口味，當然還有無處不在的獨角獸便便口味流行。產品看起來像糖果，價格往往低於1元。被單獨出售，或以兩包或三包的小包裝出售。這些是讓年輕人對這種產品上癮的誘導性藥物（gateway drugs）。

康縣：希望限制銷售調味菸草

茨維利表示，康縣有666家商店出售電子菸，包括雜貨店、菸草專賣店、一元店、菸酒店、加油站 、便利店。 匹茲堡 (Pittsburg)市內，每1000個居民至少有一個菸草零售店。而有色人種更密集的社區受這些產品的影響最大。在市內的某兩個社區，31%的11年級學生報告說曾使用電子菸。在匹茲堡，大多數人贊成限制菸草製品銷售的最低價格，也有53%的人贊成限制小包裝。

他說，康縣希望在所有19個城市採用更全面的菸草零售許可證，包括限制銷售調味菸草，限制薄荷類菸草和電子菸產品，建立一個最低價格影響大小的規定，並對青年敏感地區附近的菸草零售商的數量設立一個密度上限。

這意味著巨大的行銷量，有許多產品向年輕人地區提供。家庭吸菸預防菸草控制法要求一包香菸至少有20隻包裝，但對雪茄和小雪茄的包裝尺寸沒有規定。這使得菸草行業能夠以較低的數量銷售小產品，對於年輕人來說，可能沒10元購買一盒菸，卻有50美分或1元購買一隻小雪茄。