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中文學校研討會 「生龍活虎說學中文」

記者李榮／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會會長李亭儀（右）表示，透過研討會，希望老師能學到啟發孩子的方法。（記者李榮／翻攝）
北加州中文學校聯合會會長李亭儀（右）表示，透過研討會，希望老師能學到啟發孩子的方法。（記者李榮／翻攝）

加州中文學校聯合會舉辦本學年度第一次線上教學研討會，課程主題是「生龍活虎說學中文」，介紹生動活潑的教學方式，希望讓學生能體會語言學習的樂趣，並且能從生活中實踐中文的應用。當天共有百餘位老師參加，五位講師深入淺出分享中文教學的訣竅。

北加州中文學校聯合會會長李亭儀表示，新冠肺炎（COVID-19）影響所有人的生活，在歷經一年多的線上課程後，部分中文學校已經回到實體上課，相信孩子都很興奮，而也有許多學校還是網路授課。無論如何，相信老師們都能在課程中學到引發孩子學習中文興趣的方法，資深老師也能藉由不斷在職學習，產生新的啟發。

北加州中文學校聯合會指出，這次聯合會教育組邀請國語語文中文學校教學團隊設計教學研討會。主軸是期待能讓孩子覺得學習語言是件很活潑的事，而不是填鴨式的學習注音與國字，「讓孩子在不知不覺中將中文運用在生活中，才是學習語言最重要的。」

南灣僑教中心副主任徐廣梅表示，老師們不斷進修的精神非常可佩，也能讓學生從日常生活中快樂地學習，不再是死板的背誦單字和課文。而且，生活中學習來的語言，才容易真正融入、使用。

國語文中文學校校長陳純真校表示，感謝老師踴躍參加研討會。她認為，中文學校的老師不該單打獨鬥，大家應該聚在一起分享經驗、交流教學方法，互相討論並一起成長，期待未來有更多中文學校老師參加進修。

當日的課程包括王智玫老師分享從提問中來引導孩子對談，希望能刺激孩子做更多表達，帶領孩子在生活情境中學習語言。陳文屏老師則帶著老師們在低年級與CFL的課堂上，透過聊天、日常生活照，讓學生把學到的句型使用出來。參與研討會的老師學員們也分成兩組上課，一組是黃貴梅老師帶領的「認字與閱讀教學組」，著重於用六書的原理來教學生大量記字，並且透過成語故事與歷史故事來加強學生對字義的理解。另外「寫作教學組」的張允玲老師，則是以實際案例帶著老師們看美國外語教學協會（ACTFL）在語文學習寫作上，從中級到高級所制定的規準。

此外，何嘉雯老師也分享在寫作課程裡利用多元互動有趣的活動，增加孩子的寫作興趣，並訓練寫作。

北加州中文學校聯合會舉辦本學年度首次線上教學研討會，主題為「生龍活虎說學中文」。...
北加州中文學校聯合會舉辦本學年度首次線上教學研討會，主題為「生龍活虎說學中文」。（記者李榮／翻攝）

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