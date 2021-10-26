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專家樂觀看新冠疫情：我們會適應它

編譯組／灣區25日電
專家認為，要學會與新冠病毒共存，生活會慢慢恢復正常。（取自推特）
專家認為，要學會與新冠病毒共存，生活會慢慢恢復正常。（取自推特）

以謹慎著稱的灣區流行病學權威瓦賀特（Robert Wachter）上周做出一項驚人之舉：他在新冠疫情還未結束之際，在舊金山市中心舉行了一場300人的醫學會議，與會者來自美國各地。

當然，參加這場會議的人都出示了疫苗接種卡，並戴上了口罩，同時為還未準備好親自到場的人安排了視訊服務。不過，瓦賀特指出，對許多與會者來說，親自到場參加會議是他們邁出的一大步。

灣區公共衛生和流行病專家認為，未來幾個月、甚至幾年的疫情會緩慢地轉變，但風險仍然存在。瓦賀特說：「從『這可能是一個十分穩定的狀態』的角度來看，至少對我而言，我分析出了不同的風險利益比。」

透過新分析方式，瓦賀特表示，他最近決定放寬自己的防疫措施，對在餐廳內用餐、乘坐飛機度假或探親，甚至在舊金山舉行300人參加的會議，開始抱持一個較開放的態度。瓦賀特說：「我還是會繼續謹慎小心，但如果我現在不放寬作法，我可能永遠都不會放鬆。」

並非每位流行病學家都願意放鬆，許多專家仍然強調民眾必須繼續考量個人的染疫風險、免疫力和疾病嚴重程度，但許多人已經有「就是這樣」（this is it）的共識，即新冠疫情未來幾年還會繼續存在，我們必須與之共存。

柏克萊加大流行病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我們將與新冠病毒共同存在。」

舒瓦茲柏格表示，流行病是由人類定義的，新冠肺炎何時會從大流行病降級變為地方流行病，或是像流感一樣成為一般疾病，現在還不清楚。他認為，這個時間會隨著確診率、感染率減少、或傳播率降到一人以下到來，雖然這需要人們改變行為。

舒瓦茲柏格樂觀地說：「我們會適應它，接受它，生活會恢復原有的樂趣。」

疫情 灣區 舊金山

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