舊金山公共住房居民 籲住管局改善危險環境

居民呼籲舊金山市房管局糾正「危險」的居住條件。（取自SFHA官網）

舊金山 Potrero Hill和Sunnydale公共住房的居民本周呼籲市住房管理局，針對他們所反映的該機構未能修復居住單元，導致居民處於危險生活狀況的問題，著手進行解決。

舊金山市房屋管理局SFHA擁有並經營兩個公共住房開發項目，即位於該市訪谷（Visitation Valley）社區的Potrero Hill和Sunnydale，共有約3800人居住在這兩個開發項目中。

雖然舊金山市目前正在Sunnydale和Potrero Hill兩地重建和翻新住房，計畫在重建破舊的公共住房單元的同時，建造更多的市場價格居住單元，以開發新的混合收入人口模式，但這一項目在幾年內不會完成。

據「反流離失所聯合陣線」組織的倡導者說，尚未被轉移到新單元的Potrero Hill和Sunnydale公共住房居民仍然生活在不安全的狀況下。

周四（21日），「反流離失所聯合陣線」披露了居民最近向該機構提出的幾項投訴，其中詳細闡述了水管漏水、黴菌和臭蟲侵襲等問題。該組織說，這些投訴沒有得到SFHA的回應。

「反流離失所聯合陣線」官員在聲明中說：「多年來，舊金山住房管理局一貫有意忽視其房產，不負責任地迫使居民居住在危險的公寓裡。這些公寓有嚴重的黴菌問題、蟲害侵擾，及諸如此類的劣況」。

「Sunnydale和Potrero Hill是舊金山仍然存在的兩個公共住房開發項目，這兩個項目的居民對SFHA的不作為和托詞感到厭煩。居民們正組織鄰里之間站在一起，要求他們的公寓和大樓得到修復，同時繼續作為公共住房，不被移交私人開發商和管理公司，」該團體說。

雖然SFHA目前管理著這兩個地點，但正在計畫讓Eugene Burger管理公司EBMC接管。

根據「反流離失所聯合陣線」的說法，居民9月份收到了90天通知，告知他們與SFHA的租約將被終止，因為EBMC將在12月開始接管這些項目。

該組織說，在私人房東管理下，居民的權利會更少，更容易遭受租金 上漲和被驅逐。

自上周以來，居民們分別舉行了兩次抗議活動。一次是15日在Sunnydale，當時市長布里德（London Breed）、副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、聯邦住宅與都市發展部部長法吉（Marcia Fudge）和眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）舉行了媒體活動，用以強調「重建美好未來法案」。另外，周一（18日）居民們再次舉行抗議活動，這次是在舊金山市政廳外。

SFHA沒有對評論請求作出回應。