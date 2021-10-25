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環宇珠算學術學會 培訓學生助教

記者李榮／密爾比達報導
環宇珠心算學術學會24日舉辦學生助教訓練營。（記者李榮／攝影）
環宇珠心算學術學會24日舉辦學生助教訓練營。（記者李榮／攝影）

環宇珠算學術學會24日舉辦學生助教訓練營。今年總共有51位學生參與，其中41位為培訓學員，另外還有10位幹部。學生助教訓練營由環宇珠算學術學會志青團高年級學生規畫、帶領，並透過實際的情境訓練，培養學員未來在課堂上輔佐與教學的能力，並且協助學會各項活動，同時傳承珠心算中華文化。

包括僑教中心副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、華運會主任委員陳思如都到會場致意。這次的訓練營由環宇珠算志青團長就讀Homestead高中11年級的武瑞岐會長指揮，副會長劉啟航、陳奕霖、林妤珊及其他幹部等人協助參與。

武瑞岐表示，自己從小學一年級開始學珠心算，至今已經學了11年，覺得珠心算對於他有很大的幫助，不光是數學方面的加強，在做人處事、想事情的時候也更為周全，「碰到的每個問題，都把它想像像是珠算題目一樣，了解、分析，找出最好的解決方法。」

武瑞岐指出，自己從9年級開始成為志青團幹部，幾年下來做了許多志工服務，也幫助志青團組織活動、協助每年的珠心算檢定考試及頒獎典禮，過程之中收穫很大。這次的訓練營全由志青團同學安排，今年是由負責培訓將來成為幹部的龔重維及黄稚晴，籌畫主持這次的培訓營。而且有別於過往講座的方式，今年改為實際模擬情境，希望能夠強化教學與經驗分享的效果。

環宇珠算學術學會創辦人謝秀枝指出，環宇珠算學術學會每年都舉辦一次學生助教訓練營，由原本老師負責的培練營在6年前則全由志青團的幹部負責。讓參與的初高中學員們能夠了解珠心算老師們在上課時可能的需求，並讓學員在這次培訓中體驗各式的活動與課堂安排。

謝秀枝說，明年還將更擴大舉辦學生助教訓練營，目前正在討論加入禮儀、服裝、台風、口才等軟實力的訓練課，豐富學生助教訓練營的內容。另外，環宇珠算學術學會和美國心算聯盟也將於10月30日，合辦舉行線上MM Go世界心算電競總決賽，讓各地的選手互相切磋交流。

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