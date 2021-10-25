舊金山進步派檢察官 加入罷免博徹思陣營

舊金山地檢長博徹思面臨罷免選舉。(本報檔案照)

舊金山 地檢處兇殺組（homicide unit）檢察官 簡金斯（Brooke Jenkins）於15日辭去其地檢處工作，加入罷免 舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的陣營。一般地檢處兇殺組檢察官是由最資深、表現最優異的檢察官組成，簡金斯被上司博徹思提拔成為兇殺組檢察官，卻辭去這份工作，加入罷免檢察長陣營。

簡金斯指出，自從博徹思接掌地檢處，整個重要司法單位管理混亂，凡事以意識形態為導向，人事大幅變動。博徹思2020年元月上任以來，已約有50位檢察官辭去工作職務，約占舊金山地檢處全部檢察官三分之一。

現年40歲的簡金斯族裔背景是西語裔與非洲裔。她自認為進步派檢察官，原來贊同博徹思的選戰政綱。當年博徹思參選時，認為舊金山司法系統種族歧視色彩過濃，必須大力改革。然而簡金斯指出，等到博徹思當選就任之後，反把政治與意識形態為優先，忽視地檢處首要任務就是處理刑事案件，結果造成組織混亂，同事士氣低落，受害者及其家屬沒有得到適當待遇。

簡金斯說，舊金山地檢處目前就像是撞到冰山的鐵達尼號，隨時都會下沉，遭殃的將是公眾安全。

博徹思接任舊金山檢察長工作已21個月，已成全舊金山最眾說紛紜的公眾人物。舊金山檢察長罷免案只要取得3萬2000個簽名即可成立，目前反對博徹思組織已取得8萬3487個簽名，罷免選舉的大勢似乎無可避免。

博徹思於最近訪問中稱，所謂地檢處人事大變動，員工士氣低落，都是言過其實。他說，新冠疫情接近尾聲，美國社會正準備重啟，因此許多地方檢察官辦事處都有很大的人事變動。博徹思表示，目前舊金山地檢處144個檢察官職位中，只有4個空缺待補。他正準備迎接新血加入。

他指出，人事大異動短期間當然會出現一些問題。然而新血加入將會帶來新氣象，全體地檢處員工將提供市區民眾更好的服務。

舊金山高等法院華裔法官陳啟煌（Bruce Chan）日前就舊金山地檢處人事大幅異動，管理混亂問題，嚴詞譴責博徹思。陳啟煌指出，他非常不同意目前地檢處的管理方式。

公辯律師阿瓦羅斯（Martina Avalos）亦指出，地檢處檢察官經常無法及時交給辯方對被告有利的證據。地檢處無法交出證據的主因一般乃是人事異動所致。

舊金山華埠許多小商家遭到塗鴉破壞，商家因這種塗鴉破壞損失上萬元，警方逮捕三名塗鴉嫌犯歸案。然根據熟悉全案的檢察官，由於地檢處遺失一整套相關證據與大陪審團證據，法院被迫解除對三名嫌犯29項控罪罪名。

博徹思在2019年贏下選舉，2020年上任。他一直以來都是「改革派」的代表，反對大規模監禁，以及主張「恢復性司法正義」（restorative justice）等，與「從嚴治罪」（tough on crime）的傳統路線大相徑庭。