舊金山市府大樓 120萬平方呎開發權擬出售

舊金山市府大樓有120萬平方呎未使用開發權，若出售可擴大市中心其他建案規模。(美聯社)

舊金山 市府大樓有120萬平方呎未使用開發權，允許開發商增加市中心其他建案項目規模。市議會將於近日進行投票，決定是否准許出售，預計出售未使用開發權將於4至5年內完成。

所謂「未使用開發權」，是指市府大樓當初興建時被批准的內部面積開發權，但實際完工後還剩120萬平方呎沒用到，這些沒用到的開發權可以出售給其他開發案。

根據市議會備忘錄，未使用開發權出售底價為每平方呎37.50元，若有足夠需求量，未來價錢可能上漲。最後若出售所有未使用開發權，市府將可獲得4500萬元以上收益。開發權範圍約為目前市政廳本身的兩倍，市政廳四層樓共約有54萬127平方呎，加上一個夾層樓與閣樓。這些未使用開發權和舊金山市最高大樓、Salesforce Tower一樣大、面積為140萬平方呎，但可能會分別出售給許多不同建案。

不過，出售事宜面臨考驗，因為建案開發活動疫情 期間減少，辦公室空置率增加至20%、開發權利僅限於市中心地區，那裡幾乎沒有適合地塊可用於建造新大樓。目前市府房地產 部門正在處理出售事宜。由於市政廳需要擴建，其他額外11萬7840平方呎使用開發權，則被排除在市場交易之外。

出售開發權所得將僅限用於市政廳整修，市府已確認有4個成本共約4610萬元且尚無資金的項目，包括屋頂與圓頂漏水修復、圓頂更新、外部石材更新與室內保養。

可轉讓開發權出售始於1980年代中期，舊金山歷史性建築物可出售他們未使用開發權利，收入作為維護與保存經費。2014年，舊金山市議會通過出售高達110萬平方呎的「舊金山戰爭紀念館」(San Francisco War Memorial)開發權利，其中107萬平方呎權利售出、籌集超過3200萬元經費用於維修。

房地產估價公司「Runde and Partners」估值市政廳開發權利市價為每平方呎32.50元，但市府尋求每平方呎37.50元價格，因為戰爭紀念館可達到此價格。若一年內未售出，可能降價。市府已與可能買主討論出售機會，但尚未做出承諾。

儘管疫情重創舊金山自2010年代開始持續繁榮的房市，但部分大型建案仍正在進行。包括開發商「Hines」與韓國國家養老金服務以8億元收購前PG&E總部，作為25億元整修與鄰近地區建造住宅提案。