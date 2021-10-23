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代課人員短缺 灣區學校鬧嚴重教師荒

編譯組／灣區綜合報導
灣區學校教師及代課人員嚴重短缺。 （美聯社）
灣區學校教師及代課人員嚴重短缺。 （美聯社）

灣區和全加州的公立學校正在努力應對學校重新開學後教師缺勤及空缺激增的狀況；另外，代課人員的短缺，也令他們不得不提高代課人員的工資，為新員工提供簽約獎金，並要求其他學校和地區的工作人員接替上課。

教師短缺的問題原本就存在，隨後又有疫情來襲。一些教師選擇退休，而不是親臨授課，更多本應成為代課教師的年輕教師，正被在努力填補全職職位空缺的學區競相爭搶。灣區的高生活成本和房價也使一些教師疫情期間搬出灣區或完全改變職業。一些學區說，他們的代課教師隊伍已經縮減了三分之二。

這些問題已經促使州長紐森（Gavin Newsom）在上個月簽署了AB167法案中的一項新規定，將長期代課者在課堂上的時間增加一倍，達到60天。儘管如此，灣區學區仍不得不採取非常措施。

「教師們自願放棄他們的預習時間，為缺席的同事上課」，柏克萊聯合學區校長斯蒂芬斯（Brent Stephens）說。「我們已經採取了措施，將無人教授的課程安排在圖書館或職業中心，讓學生可以獨立學習。但這些都不是可以接受的補救措施，只是權宜之計」。

家長蒙高托（Blake Mengotto）說，他的兒子是11年級學生，在第一周的課程中，他的第四和第六節課都沒有老師：「對於高年級的高等科目，哪怕向後推一周，也會大阻礙學生，對他們有很大的影響」。

幫助全國各地學區培訓和招聘教師的TNTP公司的區域副總裁休斯（Tim Hughes）說， 「我們所有的項目和地區合作夥伴都要求我們提供更多的教師。許多系統依靠在他們的地理區域之外招聘教師，人們對疫情期間在全國範圍內重新安頓有擔憂，願意搬家的教師越來越少，人們對自身的健康和安全持謹慎態度」。

南灣的聖荷西聯合學區的替補人員短缺已變得如此嚴重，以至於輔導員和其他工作人員都被請來臨時填補替補職位。佛利蒙聯合學區的輔導員和行政人員也在替補，填補數學、科學和特殊教育的職位尤為困難。同時，由於不斷地被要求填補同事的課程，一些教師感到不堪重負，表示在原應備課修整的時間工作，將對他們的身體和聲音產生長期影響。

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