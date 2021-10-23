亞裔美好社區送餐飲 致謝聖縣員警

所有的食品都由當地華人餐館提供。（記者王子涵╱攝影）

亞裔美好社區（Asian American for Better Community，簡稱AABC）為答謝聖他克拉拉縣警局對於華人社區的保護，22日來到了縣警長辦公室，並準備了豐富的美食和飲品答謝在一線辛苦工作 的警員。現任會長高蕙玲、前會長馬蒨君、薩拉度加市市長趙嬿、聖他克拉拉縣警長辦公室隊長烏瑞尼亞（Riccardo Urena）、副警長本德爾（Ken Bender）、警長助理多提（Mike Doty）等參加答謝午餐活動。

趙嬿表示，很高興可以參與到這次由AABC組織的「答謝午餐」的活動中來。「十分感謝聖縣縣警對於社區的幫助和奉獻，尤其是西部山谷巡邏部門（West valley patrol division）。正因為你們的努力，我們的社區成為了全加州最安全的社區之一。」

警長烏瑞尼亞表示，所有在這裡工作的警員以及在聖荷西 工作的警員們都十分感謝AABC的支持。「我們一直在考量我們所做的工作是否得到社區的支持。我們可以抓捕更多的犯人、盡我們所有的執法力量。但如果這一切沒有贏得社區的支持，那麼這一定是錯誤的方向。」烏瑞尼亞表示，十分感謝所有人對於縣境辦公室工作的支持。

現任會長高蕙玲表示，答謝活動還會繼續走進山景城警察 局、聖荷西警察局等。