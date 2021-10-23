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華人特殊兒童之友 11/6籌款晚會線上見

記者王子涵╱聖荷西報導
FCSN新中心將會花兩年時間重新裝修以符合課程需求。（FCSN提供）
FCSN新中心將會花兩年時間重新裝修以符合課程需求。（FCSN提供）

華人特殊兒童之友（FCSN）22日在位於佛利蒙市的新中心召開了籌款晚會的記者會。委員長李宗琨（CK Lee）介紹，該中心是FCSN第三處活動中心，新中心的面積比現有兩處活動中心面積的總和還大。建成後，FCSN將有能力向在等待名單中的超過200個特殊需求家庭提供幫助，同時新中心還會給更多的想要加入FCSN的義工和愛心人士提供更大的活動場地。

華人特殊兒童之友是在1996年由10個華人家庭共同組織成立。從早年的家庭互助協會，發展成至今超過1000個會員的特殊人士服務機構。FCSN每年服務了超過500個特殊成人及兒童，服務的對象也擴展到了各個族裔。服務的內容包含有成人學校、生活照顧、兒童才藝班、特殊家庭的互助支持等等。

今年是FCSN成立25周年紀念。為了感謝社區善心人士長時間的支持，FCSN將更堅定的做好對特殊人士的服務。由於目前的東灣中心爆滿，又有超過兩百位特殊人士在排隊要進入課程。FCSN在年初購買了1萬7000呎新埸地，預計花兩年時間進行重新裝修以符合課程需求。裝修費用會在150萬至200萬之間，今年的籌款目標也會比往年高。FCSN希望能籌得35萬元，事業部執行長葉愛卿（Sylvia Yeh）呼籲更多的愛心人士支持FCSN的發展。

由於疫情未完全過去，今年11月6日的籌款晚會延續去年依舊是線上舉行，時間也從晚上移到了下午4時到6時，參加費用為20元。今年晚會也準備了蘋果手機、蘋果手表等精美抽獎禮品，參加者皆有機會獲得。詳情請上網站 fcsn1996.org 了解如何參加籌款晚會。

籌款晚會將於11月6日下午四點舉行。（FCSN提供）
籌款晚會將於11月6日下午四點舉行。（FCSN提供）
籌款晚會將於11月6日下午四點舉行。（FCSN提供）
籌款晚會將於11月6日下午四點舉行。（FCSN提供）

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