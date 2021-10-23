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3疫苗加強針 聖他克拉拉縣做好準備

記者王子涵╱聖荷西報導
柯迪局長表示，聖縣居民可以很輕鬆預約到加強針。（記者王子涵╱攝影）
柯迪局長表示，聖縣居民可以很輕鬆預約到加強針。（記者王子涵╱攝影）

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）22日表示，聖縣已做好莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）、嬌生（Johnson & Johnson）這三種疫苗加強針的施打準備。

聖縣衛生局在當天召開記者會。局長柯迪和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，所有65歲以上居民在2個月內接種過一針嬌生疫苗，或6個月內接種過兩針莫德納或輝瑞疫苗的，符合加強針的施打要求。

「我們現在了解到，首批疫苗的保護可能會隨著時間而減弱，而加強針將有效避免重病或是死亡的發生。」柯迪說，「我們強烈建議65歲以上居民，以及其他需要長期醫療監護和50歲以上患有嚴重疾病的人群施打加強針。」

推薦施打加強針的人群有：所有18歲以上，至少兩個月前施打嬌生疫苗的人群；大部分至少6個月前施打兩針莫德納、輝瑞疫苗的人群；65歲以上、需要長期醫療監護或50歲以上患有嚴重疾病的人群；18歲以上患有嚴重疾病或有被傳染風險的人群。

柯迪補充道，患有超重、高血壓、糖尿病和抑鬱症的人群同樣符合加強針的施打標準。

芬斯特謝柏表示，聯邦疾病管制與預防中心（CDC）推薦無論之前接受的是哪種品牌的疫苗，加強針都是安全有效的。

柯迪說：「許多人對加強針有疑惑是因為有三種不同品牌的疫苗，並且有兩種不同的接種周期。只要完成接種首批疫苗，你就可以預約加強針了。」

直到周五，聖縣已有7萬4290人接種了加強針，85%的12歲以上居民接種了新冠疫苗。

芬斯特謝柏表示，到目前為止，只有40%的符合條件的65歲以上居民接種了加強針，全縣還有18萬人沒有接種疫苗。「我們有很多可用的疫苗。」他說，「莫德納加強針是半劑量的，這擴大了可用加強針的數量。」

他補充道，半劑和完整的加強針一樣有效，副作用會更小。

Delta病毒變體導致全美新冠確診人數和住院人數激增，同時有數據顯示，疫苗的有效性會隨著時間下降。衛生專家說，經批准的新冠疫苗在預防重病、住院和死亡方面仍然非常有效。

柯迪表示：「聖縣居民可以很輕鬆預約到加強針。」她建議居民不要等待。

疫苗 莫德納 嬌生

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