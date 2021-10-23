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華人創業故事／陳朝全、賴淑娜 創辦全美最大連鎖華人幼兒園

記者李榮／聖荷西報導
陳朝全（左起）、賴淑娜。（賴淑娜提供）
陳朝全（左起）、賴淑娜。（賴淑娜提供）

由陳朝全、賴淑娜夫婦創辦的小狀元教育學苑與小樹苗蒙特梭利國際學校，是美國規模最大的連鎖華人幼兒園學校，北加州在庫比蒂諾、薩拉度加、佛利蒙、桑尼維爾、金寶市、東灣艾爾賽利度（El Cerrito）都有分校。另外今年也前進南加州，於華人眾多的爾灣設點。兩人幾年前又在洛斯蓋圖買下綠野山莊（Green Mountain Retreat），供活動、營隊，以及社區使用，拓展事業觸角。

賴淑娜畢業於台灣師範大學，本身就是教育科班出身，對教學、課程品質、硬體設備都有堅持。在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，學校也很快推出網上教學服務家長與學生。在南加的新分校更是一開幕就很受歡迎，計畫將來繼續在其他地方設點。

陳朝全曾擔任北加州台灣工商會會長，也是僑務顧問，而賴淑娜是僑務促進委員。兩人指出，小樹苗是蒙特梭利教育體系採雙語教學，並以沉浸式教學方法讓學生自主體驗學習。最新的爾灣分校，則是籌備了三年多、經過冗長的程序才順利完工上路，於今年7月中正式開幕。爾灣分校總共有4萬多平方呎，共有12間教室，可以容納近300位學生。

科班出身的賴淑娜認為，學校的軟體與硬體都非常重要。（賴淑娜提供）
科班出身的賴淑娜認為，學校的軟體與硬體都非常重要。（賴淑娜提供）
科班出身的賴淑娜認為，學校的軟體與硬體都非常重要。（賴淑娜提供）
科班出身的賴淑娜認為，學校的軟體與硬體都非常重要。（賴淑娜提供）

另外，小狀元也是僑委會的海外僑校之一。而位於薩拉度加的小狀元教育學苑，還是灣區的第二家台灣華語文學習中心。

兩人回憶，當初來美國之後開始思考可能的事業方向，因為本身就是教育背景，因此2004年時選擇在庫比蒂諾迪安薩大道上，成立了第一所學校。後來逐漸發展為小狀元與小樹苗兩個品牌經營，目前共有1000多位學生，也逐年購買了一些校舍。

原本深耕北加的兩人，幾年前看到南加市場的潛力，多次探點後決定在新興的爾灣開始南加的第一個校區，「爾灣城市年輕，居民也很有活力。許多華人移民來美就首選爾灣，他們很重視教育，對於高品質的學前與課後教育接受度很高。我們爾灣分校還是當地第一間沈浸式教學中英文雙語的學校。」

兩人的學校在南加設點，開幕時非常熱鬧。（賴淑娜提供）
兩人的學校在南加設點，開幕時非常熱鬧。（賴淑娜提供）

賴淑娜指出，其實經營連鎖的學校並不容易，對於幹部及老師的人才培養更是學校成功的重要一環，因此在學校要做得比較有規模，才能給大家足夠的職涯發展機會。另外，就是對老師與幹部的照顧很重要，像是去南加拓點，就提供宿舍讓他們沒有後顧之憂。但她也坦言，幼教與課後輔導的產業還是屬於相對艱辛的行業，「我們要用很多方法節省成本，即使到現在，也不敢增加太多人手。我們兩個人都要下來幫忙，常常工作七天沒有休息，採買什麼的自己來。」

她表示，其實在美國從事教育工作也是傳承中華文化的一環，將繼續努力，希望能繼續耕耘，為文化的承接盡一份心力。

教育 爾灣 南加

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