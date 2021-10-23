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耗時10多年 金山傑斐遜街景改善竣工

記者李怡╱舊金山報導
傑斐遜街景改善項目旨在改善漁人碼頭主要街道的街道安全。（美聯社）
傑斐遜街景改善項目旨在改善漁人碼頭主要街道的街道安全。（美聯社）

舊金山傑斐遜街景(Jefferson Street)改善項目，為前來參觀舊金山標誌性的景點漁人碼頭社區的遊客們，創造了更安全、更優美的街道景觀。 10月22日上午，市長布里德和項目主管、市議員佩斯金(Aaron Peskin)與社區領袖和市政府官員一起舉行剪綵儀式，慶祝傑斐遜街景改善項目第二階段的完成。這一項目現已完成了從傑斐遜沿線(Jefferson Street)，從跑華街(Powell Street)到海德街 (Hyde Street) 的全套改善工程。

傑斐遜街景改善項目旨在改善漁人碼頭主要街道的街道安全。這一項目是在漁人碼頭公共領域計畫中設想的，分兩個階段實施。第一階段於2013年完成，拓寬了人行道並建造了，從瓊斯街(Jones Street)到海德街(Hyde Street)的人行道，目的是減緩車輛交通並供容納大量行人和騎自行車的人。

第二階段將導致跑華街和瓊斯街之間的三塊街景改善，完成根據2010年漁人碼頭公共領域計畫開發的設計。該項目包括加寬人行道、行人規模照明、自行車停放處、新景觀、樹木、公共座椅，以及建造帶有幾何圖案路面的走廊。項目將提高整條街道的安全性，這條街道在旅遊旺季，每天會有超過6萬名行人。

此項目的規畫和設計始於十多年前，作為漁人碼頭公共領域計畫的一部分。第一階段改造了傑斐遜街的兩個街區，於2013年6月竣工，預算為495萬元。

布里德市長表示，很高興慶祝傑斐遜街景改善工程的完成，並將這個地區轉變為更安全、以行人為中心的城市走廊。很高興看到這個地區重新煥發活力，蓬勃發展，並準備好迎接當地人和來自世界各地的遊客。

佩斯金表示，很自豪在過去幾年中與公共工程和漁人碼頭社區密切合作，以幫助為這一關鍵的行人安全和美化項目獲籌得資金。他說，雖然過去一年半來受到疫情大流行打擊，但漁人碼頭仍然是舊金山的標誌性景區，歡迎來自世界各地的遊客，幫助推動當地的酒店業經濟，並為舊金山和灣區居民創造就業機會。完工的海濱長廊隨時準備迎接遊客。

舊金山公共工程於2019年開始管理該項目，並在舊金山的居家令期間持續進行。採取了多項安全措施，以確保項目在對漁人碼頭走廊和周邊地區的影響最小的情況下完成。多機構合作的主要合作夥伴包括舊金山港、舊金山市交通局、加州交通廳、舊金山縣交通局和舊金山規畫局。

舊金山港執行董事伊萊恩福布斯說：「傑斐遜街的改善將使漁人碼頭對居民和遊客更具吸引力。這個項目及其眾多的基礎設施改進，將確保這個地標性的景區能夠為幾代人提供更多的觀光享受。」

傑斐遜街景改善項目改造示意圖(圖片來自舊金山公共工程部SF Public Wor...
傑斐遜街景改善項目改造示意圖(圖片來自舊金山公共工程部SF Public Works）

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