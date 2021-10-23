抗旱 老牌啤酒廠引進循環水再利用技術

市長布里德(前左三)一行慶祝創新的新水再利用項目（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德與好萊塢 明星諾頓（Edward Norton）、舊金山公用事業委員會、市議員22日聚集在舊金山最古老的啤酒廠Anchor Brewing Company，一起慶祝該廠引進創新的新水再利用項目。

Anchor Brewing是舊金山最古老的啤酒廠，自1896年以來一直生產其旗艦蒸汽啤酒。現在它正在以新的方式創造歷史, 為減輕加州 的用水負擔和乾旱情況，特別引進Cambrian公司的新水再利用系統。這一系統每年可回收2000萬加侖水，相當於1300名城市居民的年用水量。

據了解，Anchor啤酒廠將很快運營全市最大的商業水再利用設施。它不會在沖洗發酵罐和清潔裝瓶線後將水倒掉，而是會收集、處理和回收大量曾經排入下水道的水，這並不是簡單的工程。加州正在應對現代歷史上最嚴重的干旱之一，水資源短缺正成為加州人日常生活的一部分。啟動和運行Anchor的水再利用系統，是舊金山水務官員通過鼓勵用水公司「多循環和少用水」政策來保護市民的供水需求。

釀造啤酒屬於用水密集型企業。生產一罐12盎司的啤酒可能需要半加侖的水，通常啤酒與水的使用比例為1比6。這個數字不包括種植啤酒花和大麥所需的水。Anchor的水循環利用項目建在其Potrero Hill自來水廠的停車場。經過一年的建設，當開關在1月份打開時，工廠將從街對面的啤酒廠取水，然後將其送回進行清潔和冷卻處理。處理過的水不會進入啤酒中。

「Anchor Brewing團隊集體感到對家鄉負有重大責任」，Anchor釀酒師萊里(Tom Riley)說，「當我們考慮未來時，必須考慮可持續性發展，以及減少用水量和碳足蹟的方法，特別是考慮到整個加州正面臨嚴重的干旱」。

舊金山公用事業委員會希望擴大採用該技術的啤酒廠數量。除了鼓勵在其他企業和住宅建築中建立水循環使用系統以外，城市水務官員還制訂了專門針對啤酒廠重複使用水的標準。他們希望這種定制樣板測試方案，以確保設施中處理過的水是安全的，以便在全市更大的啤酒製造社區中引起關注。