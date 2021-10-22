議會選區重畫 聖他克拉拉縣府徵集意見

聖他克拉拉縣縣議員選區正在考慮重畫界線，聖他克拉拉縣重畫諮詢委員會目前於徵集社區意見的階段，民眾可以在10月23日（周六）下午2時的視頻會議中查閱地圖，以及可能的新規畫。

聖他克拉拉縣指出，在過去的一個月之中，委員會持續聽取社區人士與組織的看法，幫助繪製重畫的草圖。民眾可以上網 www.sccgov.org/2021redistricting查看社區意見和議程文件。

聖他克拉拉縣議會議長沃瑟曼（Mike Wasserman）指出，重畫諮詢委員會努力做出草圖，希望更多人能參與並提供意見，確保選舉區域公平畫分。

聖他克拉拉縣表示，聖縣每10年就會根據更新的人口普查 數據繪製選區界線，為了繪製能反映社區的新地圖，縣府必需聽取大眾的意見，以確定在何處畫線，將具有共同利益的社區或團體聚集在一起，在縣府政策制定時能真正代表民眾。民眾可以在10月25日之前，上網：https://districtr.org/event/Santa_Clara_Count，使用DistrictR繪製地圖，以供重畫諮詢委員會考 慮。