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北加州紀念七七對日抗戰 演講光復節 探討由來與法理

記者李榮／聖荷西報導
北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會將舉辦光復節慶祝大會，並探討光復節的由來與法理性。（記者李榮／翻攝）
北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會將舉辦光復節慶祝大會，並探討光復節的由來與法理性。（記者李榮／翻攝）

「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」宣布，將於10月23日（周六）下午2時，舉行北加州僑學界慶祝台灣光復節視訊大會，大會中還會邀請歴史學家周珞專題演講，講題為：「台灣光復節的由來及法理性」。

主辦單位主任委員鄭積森指出，自1937年7月7日起至1945年8月15日止，委員長蔣中正領導軍民抗戰八年，總計傷亡軍民1200多萬人，國家、人民損失財物無數，後來承美國等盟邦援助，日本戰敗投降，中華民國獲得最後勝利。1945年中華民國收復大陸失土、廢除許多不平等條約，10月25日光復台灣，更是保存了中華民族的命脈，使中華民國名列世界強國之一，在聯合國成為常任理事會員國，享有否決權。

「這是中華民國建國以來最艱辛、最輝煌的一段歴史。中華民國政府因而制定10月25日為台灣光復紀念日，簡稱光復節，中華兒女應該代代相傳，紀念它、慶祝它。」鄭積森指出，部分人士因為政治動機，逐漸淡化光復節，而紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會就是希望能真正面對歷史。大會的專題演講「台灣光復節的由來及法理性」，也是期待大家能瞭解有關台灣光復的歷史。

他表示，包括中華民國駐舊金山辦事處長賴銘琪等人都會上線致意講話。活動由40多個北加州支持中華民國的單位協辦，包括五洲洪門致公總堂、美洲秉公總堂、三藩市傳統文化協會、中國國民黨駐美總支部、中國國民黨聖荷西分部、中國國民黨屋崙分部、中國國民黨聖馬刁分部、中國國民黨沙加緬度分部、中國國民黨直屬第一分部、中國國民黨直屬矽谷分部、北加州中國大專校友會聯合會、北加州中山大學校友會、北加州中原大學校友會、北加州中興大學校友會、北加州台北護理健康大學校友會、北加州世新大學校友會、北加州成功大學校友會、北加州東吳大學校友會、北加州東海大學校友會、北加州政治大學校友會、北加州師範大學校友會、北加州海洋大學校友會。北加州逢甲大學校友會、北加州淡江大學校友會、北加州實踐大學校友會、北加州靜宜大學校友會、金山灣區空軍大鵬聯誼㑹、北加州空軍官校校友會、陸軍軍官學校旅美同學會北加州分會、陸軍軍官學校旅美同學會華府分會、北加州復興崗校友會、北加州中正理工學院校友會、中央警察大學美西校友會、舊金山地區中華民國僑民保釣行動聯盟、舊金山灣區三民主義統一中國大同盟、北加州中華耆英聯合會、聖荷西台灣同鄉聯誼會、中華聯誼會、北加州急難救助協會-庫比蒂諾、北加州華僑協會、北加州留台僑生聯誼會、金山灣區華人漁獵協會等。

視訊大會時間：10月23日（周六）下午2時至4時。ZOOM ID：510 304 1203。Passcode：94555。

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