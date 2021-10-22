申請史丹福大學 不看家庭背景 成績要有競爭力

史丹福大學表示，將持續目前「整體性」入學錄取政策，考慮申請人紀錄的所有方面表現。(圖取自史大官方臉書)

史丹福大學 表示，將持續目前「整體性」(holistic)入學錄取政策，考慮申請人紀錄的所有方面表現。早先，麻州艾默斯特學院(Amherst College)19日宣布，將結束優先考慮父母畢業於該校申請學生的長期政策。

這兩家私立名校代表了不同方法、處理來自校友在招生 過程有利子女的壓力。史丹福大學持續追蹤所謂「傳承」(legacy)申請人紀錄，但沒有給他們有特別待遇。艾默斯特學院過去則是有一個畢業生子女內部追蹤系統。

不過，艾默斯特學院政策改變，加上校方宣布增加提供財務援助，引起有關公正、公平與平權行動的辯論，對知名高等教育機構招生做法展開討論。批評者認為，傳統政策傾向偏好有關係的學生，因為他們更有可能負擔得起大學費用，僅留下較少名額給不具有此優勢的學生，例如第一代入學大學生。

然而，史丹福大學教務長德瑞爾(Persis Drell)去年在史丹福部落格發文說明，史大入學招生過程相當全面，除了學術成績表現之外，不會考量學生任何特定方面優勢，無論是申請人家庭成員曾就讀史丹福、或是捐款給史大，都無關他們是否會被錄取入學。

她寫道，所有申請進入史丹福的學生，皆符合錄取標準，沒有例外，「若史丹福申請學生在學術成績不具有很強的競爭力，即便有現存家庭關係或捐款給學校，在招生考核過程就毫無意義。」

史大2023年大學部畢業生、也就是2019年入學學生，1701人中有16.2%的父母曾就讀史丹福。校方表示，第一代學生則佔18.5%。

相較之下，艾默斯特學院有傳承背景學生則在每個班級約佔11%。與史大相同，艾默斯特學院指出，具傳承背景的學生資質也相當高、學術背景與其他方面皆表現出色。校方認為，結束傳承偏好將為更多申請人創造入學機會，入學招生規則改變，將促進更堅強的入學學生多元文化與傑出表現。

加州大學 系統則不允許在招生錄取過程中，有任何傳承偏好。