舊金山台灣聯誼會 10.30辦萬聖節化妝賽

舊金山台灣聯誼會將舉辦萬聖節化妝大賽。（記者李榮／攝影）

舊金山台灣 聯誼會宣布，將於10月30日晚間7時30分，舉辦2021年萬聖節 化妝大賽。舊金山台灣聯誼會前會長、全美台聯會現任會長陳建芬指出，舊金山台灣聯誼會過去幾年來每年都舉行萬聖節化妝舞會，去年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的關係，改為線上的萬聖節化妝大賽，效果也不錯。今年為了線上或者線下舉辦討論多時，最後決定還是舉辦線上的活動，希望能突破地域的限制、有更多人參與；也期待明年能回到實體舉辦萬聖節化妝舞會。

陳建芬表示，舊金山台聯會多年來秉承「時時關心台灣、處處服務同鄉」宗旨，而化妝舞會也已經是舊金山台聯會的傳統之一。

舊金山台灣聯誼會指出，今年的萬聖節線上化妝比賽，需事先報名，有意者可以電郵聯繫 : [email protected]。報名請提供中、英文姓名、參加人數及連絡電話。報名截止日期: 10月28日晚間5時。由於名額有限，建議民眾請早報名。

舊金山台灣聯誼會介紹，比賽規則是參加者以視訊方式顯示自己的化妝造型由評審評選。獎項 : 依照服裝、創意、才藝、台風及整體表現頒獎，最高獎金為100元。當日活動免費參與，會議ID：998 806 3500。密碼：Modesto101。因為是線上的活動，沒有地域的限制，各地的朋友都可以參加。