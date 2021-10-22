扼止反亞裔犯罪 作家李嘉音挺華裔 擬聖荷西建紀念碑

華裔作家李嘉音在仇恨亞裔事件爆發時四處演講，為華裔群體發聲。（記者王子涵/攝影）

華裔作家李嘉音在一個偶然機會下，發現了坐落於聖荷西 Fairmont Hotel的「1887年聖荷西華埠蓄意縱火紀念碑」。由好奇心的驅使，她逐漸地進行發掘及研究，才了解一個世紀以前華人 在灣區受到的悲慘遭遇。她將自己所了解的在美華人歷史以英文歷史小說的形式表達，並將小說取名為「Fire Scar」（火疤）。

李嘉音首先提出，聖荷西市政府應為100多年前的排華歷史向華裔移民及其後裔道歉的想法。9月底，當聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）在華埠舊址宣讀道歉決議時，李嘉音感歎道：「我們華人曾經被人欺負，現在被欺負，將來還會被欺負。要讓年輕人學習歷史，繼續講述這段故事。希望在未來不再有反亞裔犯罪的發生。」

李嘉音將於24日（周日）舉辦新書發布會。她表示，出完書之後的另外一個計畫就是和南灣華人歷史福利會的負責人溫兆雲先生，一同計畫及實踐建造華人歷史福地紀念碑。

根據李嘉音介紹，在1953年之前，美籍華人是不允許在美國 擁有自己的土地。並且也不允許中國人和美國人葬在同一個墓園。目前坐落於聖荷西 Oak Hill Cemetery 教堂旁邊的那一小塊土地，是由舊金山市捐贈。由於年久失修，門牌被人打破，籬笆都已腐爛，鐵門也被人偷走，就連墓碑也都破碎，當地的人蓄意破壞踢倒墓牆。

由於華人歷史福地與 Oak Hill進門區十分接近，被如此蓄意破壞之後有些妨礙瞻觀。幾年前Oak Hill願意出錢整理墓園，不幸所有的墓碑也都被丟棄，現在只剩下一個代表性的墓碑和一大片綠色草皮，屍骨仍舊埋在草皮下面。李嘉音造訪墓地多次，於心不忍。華工辛勤工作又慘遭虐待，甚至最後蓄意放火焚燒中國城。如今百年屍骨讓人如此踐踏，於是李嘉音和溫兆雲開會決定，要為先人做一點事情。計畫建一個紀念塔，將墓園整理乾淨，也可供人參觀以及憑弔。並且將地底下所有過世者的名單全部列在紀念塔上，以示懷念及尊重。

李嘉音會在24日的新書發佈會上介紹建造紀念碑的具體計畫，她希望有更多的有志之士捐款出力。

同時，庫比蒂諾市學區委員長主席也會參與當天的新書籤售活動，並會與李嘉音討論將華人歷史列入中學生教科書內的計畫。