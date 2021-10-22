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舊金山垃圾分類成功 市長布里德：朝零浪費邁進

記者李怡 / 舊金山報導
布里德說，幾十年來，舊金山人一直在穩步增加對綠色垃圾箱的使用，幫助更接近零廢物城市的目標。（記者李怡╱攝影）
布里德說，幾十年來，舊金山人一直在穩步增加對綠色垃圾箱的使用，幫助更接近零廢物城市的目標。（記者李怡╱攝影）

市長布里德21日慶祝舊金山堅持做了25年的有機物垃圾回收，這項計畫被譽為國家最成功、最全面和最具創新性的計畫；自1996年以來，舊金山居民和企業就堅持做好垃圾分類回收到現在，這一舉措為減少碳排放量做出了很大的貢獻。

為了紀念這一里程碑，布里德市長和舊金山環境部要求居民繼續挑戰自己，更多地使用綠色和藍色垃圾桶而不是黑色垃圾桶。為了支持市民們的努力，環境部即將發起了一項為期八周的公眾意識活動，為居民提供免費的家用堆肥桶。活動將會鼓勵居民重新思考生活習慣並朝著零浪費邁進。

布里德說：「我為我們的居民和企業繼續加強，並重新定義舊金山成為可持續發展城市感到自豪。幾十年來，舊金山人一直在穩步增加對綠色垃圾箱的使用，這一行動幫助我們更接近零廢物城市的目標。這種堅持不懈和奉獻精神，向世界各地希望效仿和學習我們做法的城市，展示了可行性」。

環境部主任黛比•拉斐爾 (Debbie Raphael) 表示，當民眾使用綠色垃圾箱時，就是正在將原本會被填埋的食物垃圾轉化為豐富、營養豐富的堆肥，為農場提供養分，同時減少了碳排放。現在是到了改善消費行為，並最終減少浪費的最佳時機。

她指出，堆肥對於加州應對氣候變化至關重要。當用於當地農業時，用堆肥改良的土壤營養更豐富，減少了對化肥的需求，並提高了保水性。這不僅有助於植物茁壯成長，還可以降低野火的風險。此外，堆肥可改善土壤的整體質量和健康狀況，使微生物和植物受益，進而從空氣中隔離碳。

目前，舊金山的食品廢料堆肥收集計畫是全國首創，始於1996年，是舊金山農產品批發市場（現稱為舊金山市場）的社區主導項目。不久之後，該市最大的連鎖酒店與該市合作實施用於堆肥的食物殘渣收集。在這一成功的基礎上，列治文區啟動了一個堆肥試點計畫，並於2001年在自願的基礎上向所有物業收集路邊的有機材料。

到2009年，舊金山成為美國第一個通過居民三箱收集系統，強制進行堆肥和回收的城市，而今天的企業對此很熟悉。作為舊金山創新政策和舉措的直接結果，加州議會於2016年通過了參議院1383號法案，要求所有司法管轄區到2022年為居民和企業提供有機收集服務，以減少甲烷排放。

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