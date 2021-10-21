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加州住房危機 引發環保與發展角力

編譯組／綜合報導
隨著加州房價飆升和野火肆虐，加州面臨應對氣候變化的同時，創造更多經濟適用房的艱鉅任務。（Getty）
隨著加州房價飆升和野火肆虐，加州面臨應對氣候變化的同時，創造更多經濟適用房的艱鉅任務。（Getty）

隨著近年房價飆升和野火肆虐，加州應對氣候變化的同時，也面臨創造更多經濟適用房的艱鉅任務。氣候變化助長野火和乾旱，無家可歸者和房價飆升，許多人不得不離開涼爽的住宅區，甚至離開加州。

NBC電視台報導，州長紐森（Gavin Newsom）近期發布一系列命令，使該州陷入幾代人正面臨的「存在主義」困境，如何在保護加州4000萬居民的同時，也能保護著自然資源。同時部分提供自然資源相關訊息的平台，卻也面臨支持建設與保護資源兩者之間的角力之戰。

紐森上個月簽署超過20多項住房法案，旨在刺激新的發展，解決加州經濟適用住房短缺問題。他還批准一項允許單個地目上，最多興建四個單位相關法案，與另一項鼓勵在交通和城市中心附近興建更多住房的法案等。

對加州來說，隨著疫情的經濟成本上升，將競爭激烈的房市推向高峰，百萬房屋成了常態，高收入者競標買屋的同時，租屋者卻得面臨9月到期的暫停驅逐令。

與加州住房短缺交疊的是氣候變遷，導致加州乾旱嚴重、海平面上升，歷史性野火和前所未有的熱浪。加州已計畫於2045年實現碳中和目標，倡導者說，此一目標可通過在工作和交通中心附近興建更多住房來實現，減少通勤時間。

而提供100多個數據的南加州綠地圖（SoCal Greenprint）平台，可以彌合自然資源保護與土地開發之間的差距。綠地圖提供對農業用地、綠地、棲息地和生物多樣性等相關資訊，以求在興建房屋的過程中，也能保護自然資源。

其他類似工具還包括灣區綠地圖（Bay Area Greenprint）等，替地產開發商、城市機構和社區組織提供自然保育相關土地訊息。

在獨立住宅長期以來一直處於主導地位的南加州，綠地已成為一個熱點。日前一場關於南加州綠地圖的聽證會，使支持興建住房者，與擔心更多住房，造成交通與自然資源阻礙的反對者間激烈辯論。最終南加州政府協會投票暫停SoCal Greenprint開發。

一些人認為，綠地圖是保護與發展之間角力的象徵。「當人們誠實看待城市對環境影響時，它是可怕的。」

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