舊金山Geary大道工程竣工 交通有望改善

Geary大道工程竣工，市府官員舉行剪綵活動。（市長辦提供）

舊金山 交通要道Geary大道，橫貫列治文區和市中心，是每天不少上班族開車、搭乘公交會經過的道路。

10月20日，Geary大道的快速路工程竣工，眾多官員出席剪綵活動以示慶祝。完工之後，這條道路從市中心一帶的市場街至金門公園附近的Stanyan街之間，交通料將會得到改善。在疫情 之前，舊金山Geary街上的公交線路是全市客流量最高的線路，其中包括38和38快車，現在公交交通也料將獲得改善。

市長布里德（London Breed）說，這個工程項目就是一個很好的例子，將舊金山城市最繁忙的交通走廊之一，改造成一個更適合居民和遊客步行、騎自行車和乘坐公共交通工具的地方。「隨著我們的城市持續從疫情中復甦，我們需要盡一切努力確保我們的街道安全、方便。」市長說。

州議員威善高（Scott Wiener）、交通局長譚姆林（Jeffery Tumlin）、交通局董事成員等多位代表出席了當天的活動。活動選址在日本 城，因為Geary大道途徑該處。線上的Geary大道工程導覽可以參見網址：https://storymaps.arcgis.com/stories/3a3c154164ac42fc9a95bfe0ebcf7702。