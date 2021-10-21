南加港口貨櫃擁塞 屋崙港籲海運公司轉運至東灣

屋崙港呼籲海運公司將貨櫃自南加轉運到屋崙。(圖取自屋崙港官方臉書)

屋崙 港今年春夏兩季已雇用了更多碼頭工人，人力與港口效能充裕，港務人員19日呼籲海運公司，可將貨櫃自陷入困境的南加州 港灣轉至東灣。屋崙港官員相信，東灣貨運樞紐有足夠能力處理更多貨櫃。屋崙港海事主任布蘭德斯(Bryan Brandes)表示，屋崙港沒有擁塞情況，已準備好承接更多業務。

屋崙港敦促海運公司將航線貨櫃轉運到東灣，直到洛杉磯與長灘貨運堵塞僵局緩解。根據部分消息來源，現約有40-70艘貨櫃在長灘與洛杉磯港口海域，排隊等待入港。碼頭工人與貨櫃司機爭先恐後地處理被困在南加 州港口的加工和運輸集裝箱。

布蘭德斯指出，海運承運貨櫃須恢復運作以穩定供應鏈，進出口合作夥伴也表達這個看法。南加州港口擁塞導致貨櫃無法入港的情況，讓屋崙碼頭工作人員與工會成員感到不解，不清楚為何不把貨櫃船隻改道至屋崙。

屋崙港曾於今年春天與夏天飽受貨櫃亂象，為了緩解僵局，東灣貨運綜合機構安排包括公會、航運公司、碼頭營運商一同協商，聘請了更多碼頭工人，協助東灣港口貨運僵局獲得緩解。屋崙港碼頭工作人員哈伯德(Lee Hubbard)表示，之前港口繁忙，當人們經過海灣大橋時可看到15-20艘貨船停在海灣，現在只會見到2-3艘船在海灣等待，沒有貨櫃擁塞問題。

不過，部分屋崙工人卻因缺乏工作而空閒下來。東灣海港公開呼籲海運公司將貨物自南加州轉出。屋崙港的集裝箱貨運量今年比去年增加4.2%，但上個月貨運量減少。9月期間，屋崙有54艘貨船停泊，是自2015年以來最低船舶停靠總數。今年9月貨運進口量，比2020年9月下降13%；出口量則減少18%。

屋崙港可為南加州轉移貨櫃減少供應鏈堵塞情況在洛杉磯與長灘等地蔓延，抵達屋崙港的船隻，可在沒有堵塞情況下航行，進口貨物可在卸下船後的數日提貨。布蘭德斯表示，屋崙港的產能應加以利用，有助支撐供應鏈並支持經濟。