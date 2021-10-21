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抗議關校計畫通過 庫比蒂諾華人家長擬罷免學委

記者王子涵╱聖荷西報導
關校計畫投票當晚，約有100多名家長參加抗議活動。（記者王子涵/攝影）
關校計畫投票當晚，約有100多名家長參加抗議活動。（記者王子涵/攝影）

14日晚，庫比蒂諾聯合學區委員會的五名委員在經過長達數小時的討論和商議後，在15日凌晨以3:2的投票結果通過了2022-2023學期支出縮減計畫。學區內的Meyerholz、Regnart、Muir三所小學在陪伴完當地學生最後一個學期後，將被永久性關閉，數百名受到關校影響的華人學生和家長對學區的決定十分失望。

此次投出反對票的分別是華裔學委劉錦宗（Jerry Liu）和印裔學委Satheesh Kumar Madhathil。根據知情家長介紹，提交到學區委員會的提案一般會得到全部五名學委的一致支持，而此次投票結果僅差一票，從側面也說明了關校是一個很有爭議性的提案。

伊娃胡（Eva Hu）是參與關校抗議活動的一名家長，她表示，家長們在之後會嘗試以法律的手段反轉這場違背民意的決定。她呼籲更多的華人家長參與到抗議的隊伍中來，發揮更多的能量。

「很多家長都是在投票結果出來後，才意識到孩子的小學真的要關閉了，才意識到問題的重要性。」伊娃胡表示，像很多華人一樣，自己之前不會主動發聲，表達訴求，然而沉默的代價就是孩子就讀的學校被關閉。

伊娃胡介紹到，關校計畫中仍有很多細節沒有被確定，這都是華人家長應該努力發聲去爭取的。比如學生的分流問題，新學校是否有足夠的接收能力等等。學區委員會都會召開會議，並留出時間給家長發言，她希望有更多家長參與，表達訴求。

兩周前，州長紐森（Gavin Newsom）簽署了1230億元教育補助，其中27億將投入在向全州4歲兒童提供學前教育項目（Pre- kindergarten program）。根據伊娃胡解讀，這是有利於學區委員會重新考慮關校計畫的消息，學前班項目將為庫比蒂諾聯合學區帶來至少上千名新生，並大大改善入學率低和資金短缺等問題。

同時，華人家長們也在積極籌備著罷免在關校投票中投下贊成票的三位學區委員。他們將效仿舊金山市在明年2月15日舉行的教育委員罷免投票，這是舊金山市40年來第一次收集到足夠的簽名，舉行罷免民選官員的選舉。

孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語。（記者王...
孩子們高舉著「拯救Meyerholz」、「停止關閉我的學校」的自製標語。（記者王子涵／攝影）

學區 投票 華人

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